Obiettivo Juve: fissata l’udienza per il caso Mourinho

L’allenatore portoghese era stato espulso dalla panchina nell’ultimo match in campionato contro la Cremonese

A parte la deludente sconfitta rimediata lo scorso martedì nella trasferta di Cremona, a far discutere in casa Roma è stato soprattutto il cartellino rosso mostrato dall’arbitro Piccinini nei confronti di José Mourinho nel corso della ripresa. A scatenare l’ira del portoghese, però, era stata la famosa lite con il quarto uomo Serra.

Dopo aver ricostruito quanto avvenuto tra allenatore ed arbitro, il Giudice Sportivo nei giorni scorsi aveva inflitto una squalifica di due giornate per lo ‘Special One’ più una multa pari a 10mila euro. Un caso che è passato sotto la lente d’ingrandimento della Procura Federale che ha già sentito la versione di Mourinho, in attesa di ascoltare anche quella di Serra.

La Roma, nel frattempo, questo pomeriggio ha presentato ricorso ufficiale contro la squalifica, con l’obiettivo di poter ottenere l’annullamento totale della sanzione e riavere l’allenatore già a disposizione della gara di domenica sera in campionato contro la Juventus. L’udienza nella quale verrà comunicata la decisione finale è stata fissata per domattina alle ore 11.00.

Squalifica Mourinho, cos’è successo con il quarto uomo Serra

In attesa di scoprire come si evolveranno le indagini aperte dalla Procura Federale, ricostruiamo quanto avvenuto in Cremonese-Roma lo scorso martedì.

In assenza di registrazioni in possesso dell’Aia su quanto realmente avvenuto a bordocampo, è stato possibile rivivere la vicenda solamente tramite le immagini trasmesse in diretta nelle quali è stato possibile cogliere alcuni labiali. In un primo momento sembra essere Serra a stuzzicare Mourinho dicendo prima “Fatti i ca**i tuoi” e successivamente rincarando la dose con “Ti prendono tutti per il cu*o, vai a casa”.

In ogni caso si tratta di ricostruzioni che potrebbero non rispecchiare fedelmente quanto avvenuto in quei momenti tra arbitro e allenatore, ma che in ogni caso hanno portato alla reazione furibonda di José Mourinho che nel post partita aveva infatti spiegato la sua posizione, affermando: “Sono emotivo, ma non sono pazzo”. Ad ogni modo solamente domattina scopriremo se il portoghese avrà ottenuto o meno l’annullamento della squalifica per tornare in panchina contro la Juventus.