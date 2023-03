Napoli-Lazio, petardi dal settore ospiti: un bimbo in ospedale | ESCLUSIVO

Napoli-Lazio, tensione tra tifosi: petardi lanciati dal settore ospite, un bimbo finisce in ospedale

Momenti di tensione sin dall’inizio della gara al Maradona. Non tanto tra i giocatori di Napoli e Lazio, che hanno disputato una partita corretta, ma sugli spalti dello stadio.

Momenti di forte tensione sugli spalti del Maradona. Sin dai primi minuti del match c’è stato un lancio di petardi da parte dei tifosi laziali dalla curva ospiti nei confronti dei supporters napoletani posizionati in curva A. I tifosi di casa hanno risposto ai biancocelesti con un lancio di petardi. Un botta e risposta che è durato diversi minuti.

Un botta e risposta che ha portato purtroppo ad un ferito. Un ragazzino infatti è stato ricoverato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo dopo lo scoppio di una delle bombe carta lanciate in curva. Come raccolto da Calciomercato.it, il piccolo non è fortunatamente in pericolo di vita e i medici stanno valutando i danni agli arti.