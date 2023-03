Incrocio pericoloso con il Napoli: così la Juventus vende Bremer

Bremer è stato tra i protagonisti del derby vinto ma in estate potrebbe lasciare la Juventus: tutta colpa del… Napoli

Uno degli eroi del derby. C’è stato anche lo zampino dell’ex di turno nel successo della Juventus contro il Torino. Bremer ha avuto qualche distrazione in fase difensiva, ma è riuscito a farsi perdonare con il gol del 3-2 che, per ammissione dello stesso Juric, ha segnato al fine delle speranze granata.

Lo stacco di testa del difensore brasiliano su calcio d’angolo ha indirizzato il match dal lato bianconero di Torino, facendo partire la festa per la squadra di Allegri. La Juve vede ora la Champions come traguardo possibile, in attesa che venga definito con maggior chiarezza il quadro relativo alle varie inchieste extra-campo in corso. Un traguardo che, se si concretizzasse, potrebbe rappresentare un’importante svolta per la società e la programmazione in ottica futura.

Al contrario, non riuscire nella rimonta, potrebbe voler significare anche dover compiere qualche cessione importante. Tra i vari nomi che senza Champions sarebbero in bilico, c’è anche quello che Bremer. Il brasiliano è arrivato la scorsa estate per circa 50 milioni di euro e davanti ad un’offerta simile la Juve potrebbe aprire all’addio.

Calciomercato Juventus, Bremer via: l’intreccio con il Napoli

A favorire la cessione di Bremer potrebbe essere il Napoli. Già proprio così perché anche gli azzurri hanno un difensore che fa gola a molti club. Kim Min Jae ha stupito tutto al suo primo anno in Italia, attirando l’attenzione delle big europee.

Tra queste c’è il Manchester United alla ricerca di un difensore per blindare la retroguardia di ten Hag. Come raccontato da Calciomercato.it il Napoli sta provando a rinnovare il contratto al coreano, eliminando al clausola da meno di 50 milioni che rappresenta una tentazione per tanti club. Manchester United su tutti che potrebbe pagare la clausola e portare in Premier League l’ex Fenerbahce. Se, invece, De Laurentiis dovesse strappare il sì di Kim per la conferma in azzurro, ecco che i ‘Red Devils’ potrebbero dirottare il loro interesse proprio su Bremer, considerando che anche in passato hanno seguito il calciatore. Un possibile scenario, legato però a molteplici incastri. Per il momento la Juve si gode il brasiliano e il suo gol nel derby.