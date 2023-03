Sindaco Ferretti: “Stadio Inter a Rozzano? Sarei contentissimo. Le società giocano a scacchi con Sala” – ESCLUSIVO

Il Comune di Assago smentisce di aver avuto contatti con l’Inter per la costruzione del nuovo stadio e indica Rozzano come la vera area individuata dal club nerazzurro. Ai nostri microfoni, il Sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti

La telenovela che riguarda il nuovo stadio di Inter e Milan prosegue, e si condisce ogni giorno di nuovi dettagli. Sul fronte nerazzurro ieri era uscita la notizia che la società di proprietà della famiglia Zhang avesse scelto Assago per costruire la sua nuova casa.

Notizia prontamente smentita dal Comune, che ha fatto sapere non solo di non aver avuto contatti con l’Inter ma anche che la zona identificata in realtà si trova nel Comune di Rozzano. Noi di calciomercato.it abbiamo intervistato il Sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti.

Sindaco Ferretti, ci sono stati da parte dell’Inter dei contatti con l’amministrazione comunale di Rozzano per la costruzione del nuovo stadio o anche per comunicare l’identificazione di un’area specifica?

“Noi non abbiamo ricevuto nessuna richiesta da parte di nessuno. Se l’area individuata è quella che ipotizziamo noi, si tratta di un’area privata. Dunque i primi che dovrebbero ricevere una richiesta in tal senso sarebbero i proprietari e poi di conseguenza il Comune. Però ad oggi mi risulta che neanche loro siano stati contattati. Sono tutte notizie che apprendiamo e le assicuro che ci farebbe davvero molto piacere se ci fosse un interesse concreto, che al momento però non riscontriamo.”

Parliamo dell’area che appartiene alla famiglia Cabassi. È un’area molto grande, dove ci sarebbe assolutamente lo spazio per uno stadio. Conferma?

“Non solo! Anche i collegamenti sarebbero veramente strategici perché è all’ingresso della Milano-Genova, è attaccata al raccordo della tangenziale Ovest, c’è la Strada statale 35 e a 5 minuti a piedi il capolinea della metropolitana. Sarebbe veramente un’area perfetta!”

Quale valore darebbe al comune di Rozzano lo stadio di un club importante come l’Inter?

“Il prestigio è fuori discussione. Per non parlare dell’indotto. Ormai tra Campionato, Coppa Italia, Coppe Europee si gioca praticamente tre volte a settimana. Un indotto interessante non solo per Rozzano, ma anche per tutte le città confinanti.”

Eventualmente la zona sarebbe pronta al 100% ad accogliere uno stadio, oppure verranno fatti dei lavori di riqualificazione o per migliorare la viabilità?

“Sicuramente degli aggiustamenti dal punto di vista della viabilità verranno fatti, ma si tratta di qualche piccolo dettaglio.”

Sempre ribadendo il fatto che al momento è tutto ipotetico, secondo lei quanto è probabile che l’Inter scelga effettivamente Rozzano per costruire la sua nuova casa?

“Io le dico quello che penso, apertamente. Secondo me Inter e Milan stanno giocando una partita a scacchi con il sindaco di Milano. Tutto questo fa parte di un piano strategico per mettere pressione a Sala e portarlo verso più ragionevoli situazioni. Se poi non dovessero davvero riuscire a conciliare le loro esigenze, probabilmente si guarderanno attorno e a quel punto Rozzano potrebbe essere una destinazione fra quelle papabili.”

Lei oltretutto è un grande tifoso nerazzurro, giusto?

“Abbonatissimo! Sono sempre allo stadio.”

Beh, non salterebbe una partita allora!

“E certo! Già vado sempre ora, che con la macchina devo fare 25 minuti. Se avessi lo stadio qui, ci andrei a piedi!”

Neanche a dirlo che sarebbe contentissimo…

“Assolutamente! Accoglieremmo a braccia aperte il progetto.”

Ultima domanda a questo punto doverosa: dove arriverà l’Inter in Champions League?

“Io mi auguro che superi il Porto. Non voglio guardare l’ultima partita a Bologna perché se guardiamo quella… (ride, ndr)”.