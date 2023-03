Sfida a costo zero, Maldini prova il sorpasso a Barcellona e Borussia Dortmund

Occasione a parametro zero per il Milan, Maldini lancia la sfida a Borussia Dortmund e Barcellona

Un contratto in scadenza nel 2023 e quella che si prospetta essere una vera e propria occasione di mercato.

Con la maglia dell’Eintracht Francoforte, Daichi Kamada ha saputo consacrarsi nel corso di queste stagioni con il club tedesco, affermandosi come uno dei migliori giocatori del campionato tedesco. Il giapponese, classe 1996, ha già collezionato 7 reti e 5 assist in stagione a cui si aggiungono altre 3 reti in Champions League e 3 in Coppa di Germania. Fino ad ora con il club di Francoforte ha totalizzato 37 gol e 31 assist in 163 match. Numeri importanti, che non passano certamente inosservati.

Milan, occhi su Kamada: piace a Barcellona e Borussia Dortmund

Numeri che hanno attirato sul giocatore nipponico l’interesse di molti top club europei, complice anche, appunto, la scadenza del suo contratto alla fine di questa stagione.

Kamada non ha ancora rinnovato il suo contratto con l’Eintracht e la firma sembra essere sempre più lontana. E come riferisce il giornalista Ekrem Konur di ‘Espn’, anche il Milan starebbe pensando al trequartista giapponese per rinforzare la propria rosa. Un colpo certamente non facile, visto che il giocatore è finito nel mirino anche di Barcellona e soprattutto Borussia Dortmund. I gialloneri sarebbero in vantaggio e ci sono già stati colloqui tra il club e l’entourage del giocatore. Milan e Barcellona però non mollano la presa: osservatori rossoneri e catalani avrebbero infatti visionato con attenzione il giocatore dal vivo nel corso dell’ultima sfida di campionato contro il Lipsia.

Per il Milan, come detto, non sarà facile vista la concorrenza, ma i rossoneri potrebbero perdere Brahim Diaz alla fine della stagione. Lo spagnolo potrebbe infatti tornare al Real Madrid e i meneghini avrebbero dunque la necessità di aggiungere un nuovo innesto sulla trequarti. Maldini e Massara certamente si stanno guardando intorno per cercare possibili alternative e il nazionale giapponese potrebbe essere certamente un profilo valido. Nel frattempo, per cautelarsi in caso di addio di Kamada, l’Eintracht avrebbe accelerato per Houssem Aouar del Lione, seguito tra l’altro con grande interesse dallo stesso Milan.