L’infortunio che spariglia le carte: Inter e Juve in allarme

Calciomercato Inter e Juventus, le ultime dalla Francia: il difensore è finito prepotentemente nel mirino di un nuovo club. Contatti avviati.

Contro il Torino la Juventus di Max Allegri è riuscita a strappare un successo di nevralgica importanza. Sotto nel punteggio in due occasioni, forse per la prima volta in stagione Di Maria e compagni non si sono disuniti al gol subito, organizzando una reazione furiosa.

Sebbene il pacchetto arretrato bianconero non si sia reso protagonista di una prestazione impeccabile, alla fine sono stati proprio le reti di Danilo e Bremer a decidere le sorti dell’incontro. Chiaramente nel corso delle prossime sessioni di contrattazioni proprio il reparto arretrato sarà al centro delle riflessioni degli uomini mercato della “Vecchia Signora”. Gatti e Bonucci per motivi diversi in questa stagione non sono riusciti ad esprimere tutto il loro potenziale. Lo stesso Rugani quando chiamato in causa ha calamitato più ombre che luci. Innegabile, dunque, che si debba provvedere al restyling di un reparto nel quale Allegri si è reinventato Danilo ed Alex Sandro nella posizione inedita di difensori centrali.

Calciomercato Juventus, Psg su N’Dicka dopo l’infortunio di Kimpembe

Un nome che circola da tempo dalle parti di Torino è quello di Evan N’Dicka. Il centrale francese dell’Eintracht Francoforte è legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato rinnovato. Galvanizzato da una stagione vissuta ad alti livelli, per il difensore transalpino sono arrivati sondaggi da diverse parti d’Europa.

Roma, Inter, Juventus, Barcellona, Arsenal e Tottenham in tempi e modi diversi hanno lanciato segnali d’apprezzamento per N’Dicka. Il profilo del difensore dell’Eintracht, però, potrebbe ritornare prepotentemente in auge in ottica Psg.

Secondo quanto riferito da Media Foot, infatti, all’indomani dell’infortunio accorso a Kimpembe i transalpini avrebbero dirottato le proprie attenzioni su N’Dicka. Il Psg starebbe fiutando un nuovo affare per puntellare la propria difesa dopo aver praticamente messo le mani su Skriniar. Campos avrebbe dunque cominciato a tessere la tela con l’entourage del calciatore per capire la fattibilità dell’operazione. La volontà del diretto interessato, ovviamente, rappresenterà il discrimine decisivo.