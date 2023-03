Inter, chi parte e chi resta: percentuali che spaventano

Tra giocatori in scadenza, in partenza o sulla via del rinnovo, l’Inter deve iniziare a lavorare per blindare alcuni calciatori o per trovare dei validi sostituti sul mercato. Vediamo in percentuale chi resta e chi parte

Undici giocatori in scadenza nel 2023 nella rosa dell’Inter. In questo momento nessuno di questi giocatori è sicuro della sua permanenza in nerazzurro. Anzi, c’è anche qualche addio praticamente sicuro come quello di Milan Skriniar e Roberto Gagliardini.

L’Inter, in evidente difficoltà economica, ha rinnovato solamente Matteo Darmian che percepirà uno stipendio più basso rispetto a quello di adesso. E sì che la società nerazzurra avrebbe la necessità di rinnovare tutti questi giocatori in scadenza, o perlomeno la maggior parte, perché trovare delle alternative valide sul mercato potrebbe essere difficile e soprattutto abbastanza oneroso. A meno che non si verta su giocatori in scadenza con altre società, ma allora diventerebbe difficile fare il salto di qualità.

Ma andiamo ad analizzare reparto per reparto tutti i giocatori della rosa dell’Inter, stimando in percentuale la probabilità che rimanga in nerazzurro. In porta ormai il primo portiere è Onana, seguito da Handanovic e Cordaz che non viene praticamente mai impiegato.

Onana 100%

Handanovic 50%

Cordaz 80%

In difesa tanti, tantissimi dubbi. Alcuni in partenza come l’ex capitano Skriniar già promesso sposo al Psg, per altri si sta lavorando al rinnovo ma non è facile perché la società non può permettersi ingaggi troppo alti.

Skriniar 0%

Bastoni 60%

De Vrij 40%

Acerbi 75% (diritto di riscatto dalla Lazio)

D’Ambrosio 80%

Fontanarosa 80%

Dimarco 100%

Dalbert 0%

Bellanova 40% (diritto di riscatto dal Cagliari)

Darmian 100%

Zanotti 70%

A centrocampo la situazione è un po’ più semplice, perché ci sono meno giocatori in scadenza e si sta già cercando di rinnovare alcuni giocatori fondamentali che scadono nei prossimi anni, come Hakan Calhanoglu.

Brozovic 60%

Asllani 90%

Barella 80%

Calhanoglu 100%

Gagliardini 0%

Dumfries 30%

Gosens 50%

Mkhitaryan 80%

Carboni 70%

Inter, in attacco c’è un serio problema

Veniamo al tasto più dolente in casa Inter perché dei 4 attaccanti a disposizione, solamente uno è praticamente certo del suo futuro. Fa parte degli intoccabili, anche se l’attuale situazione dell’Inter rende tutti cedibili, e si tratta di Lautaro Martinez.

Per quanto riguarda gli altri tre c’è un grande punto di domanda. Due sono legati alle prestazioni, Romelu Lukaku e Jaquin Correa per cui si dovrà lavorare tanto. Per il primo bisognerà trovare un accordo con il Chelsea, il secondo è sul mercato e verrà venduto probabilmente al miglior offerente anche se al momento non ci sono club interessati. Per Edin Dzeko, invece, bisognerà trovare un accordo economico sull’ingaggio. Il bosniaco, che a breve compirà 37 anni, al momento percepisce 5 milioni di euro netti a stagione che lordi sono quasi il doppio. Troppi per le casse nerazzurre.

Correa 60%

Lautaro 90%

Lukaku 50%

Dzeko 70%