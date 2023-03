Ingaggio fuori budget, strada spianata per Milan e Napoli

La società si tira fuori dalla corsa all’acquisto, ingaggio fuori budget e strada spianata per Milan e Napoli: i dettagli

Si fa presto a dire parametro zero. I calciatori in scadenza di contratto sono sempre molto ambiti per la possibilità di acquistarli senza passare per trattative estenuanti con i club di appartenenza e, neanche a dirlo, per l’opportunità di prenderli senza pagare il costo del cartellino.

Un’occasione da cogliere ma che non può essere facile trasformare in un colpo ufficiale. Con i contratti in scadenza, infatti, c’è da fare i conti comunque con ingaggi spesso più elevati del solito ed allora l’affare può essere difficile da realizzare. E’ quello che sta succedendo con un centrocampista che sa già che il prossimo anno giocherà in una nuova squadra: Mahmoud Dahoud. Il tedesco, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund, non rientra nei pieni del club tedesco e a fine stagione andrà via. Lo ha detto in maniera abbastanza netta il direttore sportivo Sebastian Kehl che ha annunciato di aver informato il calciatore che il contratto non sarà rinnovato: “Gli ho spiegato che non sarà prolungato il contratto. E’ con noi da sei anni, è un bravissimo calciatore ma abbiamo deciso di fare questo passo”.

Calciomercato Milan e Napoli, via libera per Dahoud

Nel mirino anche Milan e Napoli, il centrocampista piace anche al Siviglia che però è pronto a fare un passo indietro. Stando a quanto riferisce ‘estadio deportivo’, il club andaluso avrebbe mollato la presa su Dahoud.

Il motivo è da ricercare nell’ingaggio eccessivamente alto per i parametri della società spagnola percepiti dal 27enne di Amuda. Nessun affondo, quindi, almeno per il momento con le due società italiane che potrebbero approfittare della situazione. Il Siviglia, ad ogni modo, resta alla finestra, pronto a tornare in corsa nel caso in cui nessun club affondasse in maniera importante per Dahoud.