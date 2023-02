Milan e Napoli a duello: UFFICIALE colpo a zero

Si prepara a finire la storia d’amore tra Mahmoud Dahoud e il Borussia Dortmund dopo sei anni dal suo arrivo dal Gladbach. Occasione anche per la Serie A

Il mercato dei calciatori in scadenza di contratto è pronto ad infiammare questo periodo, ed anche le squadre di Serie A restano particolarmente attente a ciò che potrebbe accadere. Un centrocampista non rinnoverà col Borussia Dortmund: chance per Milan e Napoli.

Fari puntati su Mahmoud Dahoud, classe 1996 ex Moenchengladbach che saluterà quindi il BVB a parametro zero. Ad annunciarlo alla ‘Bild’ il ds del Borussia Sebastian Kehl che ha riferito: “Ho avuto una conversazione molto aperta e onesta con lui la scorsa settimana. L’ho informato che non avremmo prolungato il suo contratto in estate. Dahoud è con noi da ormai sei anni, è un bravissimo calciatore e ho davvero un’altissima opinione di lui a livello sportivo e personale. Tuttavia, abbiamo deciso di fare questo passo”. Scelta fatta dunque per il Dortmund che perderà a parametro zero il 27enne tedesco nato in Siria che potrebbe quindi diventare merce interessante per molti club.

Calciomercato, Dahoud saluta il Borussia Dortmund: spuntano Napoli e Milan

A ‘Sport1’ lo stesso Dahoud ha commentato l’imminente addio: “Il tempo al Dortmund è stato meraviglioso e, soprattutto, i tifosi mi hanno sempre sostenuto. C’è una connessione speciale. Sono molto grato per questo”.

Dopo sei anni andrà ad esaurirsi il matrimonio tra il tedesco il Borussia fermo restando la voglia di continuare ad aiutare la squadra fino al termine del suo contratto concentrandosi solo sugli obiettivi del BVB. Dahoud darà quindi il 100% prima di andare via e secondo la stessa fonte teutonica non mancano le squadre interessate al centrocampista che è sotto i riflettori anche di Milan e Napoli in Serie A, oltre che di Siviglia e Leicester. Le compagini di Pioli e Spalletti potrebbero quindi darsi battaglia per un calciatore che a parametro zero potrebbe risultare utile al netto di qualche infortunio di troppo. Dahoud dal canto suo è già carico: “Non vedo davvero l’ora di affrontare una nuova sfida. Voglio assolutamente giocare ad alto livello in uno dei migliori campionati”.