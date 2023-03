Il destino di Conte è segnato: ritorno al passato

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham è ancora tutto da definire. L’addio a fine stagione è una possibilità: clamoroso ritorno

Continua ad essere fin troppo altalenante il Tottenham nelle sue prestazioni ed anche nel computo dei risultati. L’avversario del Milan negli ottavi di finale di Champions è infatti incappato ieri sera in un altro passo falso piuttosto grave.

La squadra londinese, priva ancora di Antonio Conte, viene eliminata prematuramente dalla FA Cup per mano dello Sheffield United, compagine dello Yorkshire che al momento occupa la seconda posizione ma in Championship. Decisiva la rete di Ndiaye a 10 minuti dalla fine, che ha quindi mandato al tappeto gli ‘Spurs’ che stavano provando a ritrovare un minimo di continuità con due successi di fila dopo il ko col Milan. West Ham e Chelsea le ultime vittime in campionato, dove la classifica è molto corta e ostica nella zona Champions. Al netto dei risultati della squadra, che continuano ad essere un autentico saliscendi, è il futuro di Antonio Conte a far riflettere visto il contratto in scadenza a giugno e le continue voci su un suo possibile addio.

Calciomercato, Conte via dal Tottenham: possibile ritorno per Pochettino

Intanto il rientro di Antonio Conte in panchina si avvicina, dopo l’intervento per l’asportazione della cistifellea, che lo ha tenuto ai box di recente. L’obiettivo è quello di rivederlo o contro il Wolverhampton o al più tardi per la sfida di ritorno col Milan.

Oltre al campo spazio anche al futuro, sempre più nebuloso e probabilmente lontano dal nord di Londra. Secondo quanto riferito da ‘indykaila News’ su Twitter Antonio Conte non sarà l’allenatore del Tottenham per la prossima stagione calcistica. Il nome del sostituto è un rimando al passato, neanche troppo lontano, con il possibile ritorno di Mauricio Pochettino, che vorrebbe tornare a sedere sulla panchina degli ‘Spurs’. L’argentino a Londra ha ottenuto ottimi risultati con piazzamenti importanti, ed offrendo un gioco spesso interessante. Poi non è stata indimenticabile l’esperienza al PSG.