Conte, svolta improvvisa: addio anticipato, ecco perché

Svolta nel futuro di Antonio Conte: il tecnico può dire addio in anticipo al Tottenham, gli scenari per il tecnico

Ancora pochi mesi e il contratto di Antonio Conte con il Tottenham si esaurirà. Accordo in scadenza tra il tecnico pugliese e la squadra londinese, il rinnovo di contratto appare ormai un’utopia e le strade si separeranno al termine della stagione. O forse, a sorpresa, anche prima.

Nei mesi scorsi, le discussioni tra le parti per un prolungamento non hanno portato a risultati apprezzabili. Gli ‘Spurs’, dopo un positivo inizio di stagione, sono andati incontro ad a diversi alti e bassi. Male nelle coppe nazionali, sono però ancora in corsa in campionato per raggiungere il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions (al momento, londinesi per l’appunto quarti, con 4 punti di vantaggio sul Newcastle che però ha due gare in meno) e proprio in Champions League, con la sfida della prossima settimana al Milan a White Hart Lane per provare a ribaltare lo 0-1 di San Siro e accedere ai quarti di finale. La società potrebbe però decidere a breve per un clamoroso ribaltone.

Antonio Conte al capolinea col Tottenham, l’addio può avvenire a breve

Secondo il ‘Daily Express’, infatti, con l’addio a fine stagione già sancito, la dirigenza potrebbe decidere di anticipare i tempi, anche in vista della prossima annata, interrompendo il rapporto con Conte e avviandosi già verso un nuovo ciclo.

La sensazione, in seno al club, è che i giocatori stiano risentendo dell’attuale situazione di incertezza. Per questo motivo, le strade potrebbero separarsi subito, pensando a richiamare immediatamente Mauricio Pochettino per una nuova avventura sulla panchina degli ‘Spurs’. Troppo importante, per il Tottenham, assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions per programmare al meglio il futuro. Per Conte, si aprirebbe dunque già uno spiraglio corposo sul futuro, con riflessioni sulla sua prossima squadra. La volontà di tornare in Serie A del resto è già stata esplicitata di recente a più riprese. I mesi da qui alla prossima stagione potrebbero dunque servire per preparare già il terreno, a seconda degli sviluppi sulle panchine delle big.