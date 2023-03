Allegri sollevato dall’incarico: spunta la clausola nel contratto con la Juve

Spunta un retroscena sul contratto di Massimiliano Allegri con la Juventus. Il tecnico toscano è al momento legato fino al 2025 al club bianconero

Massimiliano Allegri ha ricompattato la Juventus nel periodo più complicato nella storia recente del club bianconero dopo la pesante penalizzazione in classifica.

La ‘Vecchia Signora’ è risalita fino al settimo posto in classifica e senza il -15 sarebbe seconda dietro l’irraggiungibile Napoli. Dodici vittorie nelle ultime 15 gare di campionato per Danilo e compagni, che nel derby di martedì sera hanno piegato in rimonta il Torino all’Allianz Stadium. Allegri ha ritrovato anche Paul Pogba, tornato in campo dopo una lunghissima assenza e osannato dal pubblico di fede juventina al suo ingresso in campo nella ripresa della stracittadina contro i granata. Allegri guarda con maggiore fiducia così al proseguo della stagione, con la Juve ancora in corsa in Coppa Italia e soprattutto in Europa League, via d’accesso per la prossima Champions se la sentenza della Procura Federale non dovesse essere ribaltata dal Collegio di Garanzia del Coni.

Juventus, retroscena Damascelli: Champions decisiva per la panchina di Allegri

Intanto Allegri tiene alta la concertazione nello spogliatoio e anche in conferenza stampa post Torino ha ribattuto: “Sul campo siamo secondi, abbiamo 50 punti in classifica“.

Un concetto che l’allenatore toscano tiene spesso a rimarcare, con i bianconeri che al netto della penalizzazione viaggiano davanti rispetto alle altre big Milan e Inter. La Juventus prima del poker in rimonta al Torino aveva superato brillantemente il turno in Europa League grazie alla tripletta in quel di Nantes di uno strepitoso Di Maria, con Allegri che aveva nuovamente allontanato le ombre sul suo futuro alla guida della ‘Vecchia Signora’. Come sottolinea però Tony Damascelli, il destino alla Continassa dell’allenatore livornese resta in bilico: “Perché Allegri continua a spingere sul discorso Champions? Lui in ogni dichiarazione dice che la Juve sul campo sarebbe nei primi quattro posti e qualificata perciò alla prossima Champions League. Questo perché gli fa gioco sul contratto in scadenza nel 2025 – spiega il giornalista a ‘Radio Radio’ – Con la Champions scatterebbero alcune clausole e conferme anche sull’ingaggio, mentre senza la qualificazione potrebbe essere sollevato dall’incarico dalla società. A prescindere ovviamente dalle decisioni che arriveranno fuori dal campo”.