Premio The Worst, un italiano tra i candidati al titolo di peggiore

Messi ha vinto il premio The Best. Ora verrà assegnato il premio The Worst: tanti big candidati, c’è pure un italiano

Lionel Messi è stato eletto miglior giocatore del 2022 dalla Fifa, che gli ha conferito lunedì il premio The Best grazie soprattutto a quanto fatto con la maglia dell’Argentina ai Mondiali vinti in Qatar.

Per ogni premio ambito, però, c’è la sua controparte. E così il quotidiano spagnolo ‘Marca‘ ha deciso di istituire il premio The Worst, per eleggere il peggior calciatore dell’anno rispetto alle aspettative. Tanti nomi importanti, tra calciatori che fanno sempre panchina e altri che stanno giocando male. A decidere saranno i tifosi su internet con i loro voti. Tra i dodici nomi c’è anche un italiano: si tratta di Nicolò Zaniolo, passato dalla Roma al Galatasaray nel mercato invernale. A rappresentare la Serie A, invece, è rimasto Bakayoko del Milan. Ecco la lista completa:

Eden Hazard (Belgio, Real Madrid), Harry Maguire (Inghilterra, Manchester United), Dele Alli (Inghilterra, Besiktas), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, Chelsea), Casper Dolberg (Danimarca, Siviglia), Kalvin Phillips (Inghilterra, Manchester City), Joe Gomez (Inghilterra, Liverpool), Kalidou Koulibaly (Senegal, Chelsea), Lucas Moura (Brasile, Tottenham), Nicolò Zaniolo (Italia, Roma e Galatasaray), Tiemoue Bakayoko (Francia, Milan), Joachim Andersen (Danimarca, Crystal Palace).