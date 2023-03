Caso Mourinho-Serra, i precedenti ‘scomodi’ dell’arbitro con i giallorossi

La discussione tra Mourinho e il quarto uomo Serra in Cremonese-Roma diventa un caso: emergono precedenti dell’arbitro con i capitolini

Sconfitta con grande strascico di polemiche per la Roma, contro la Cremonese. Un passo falso sorprendente per i giallorossi, contro la compagine che era ultima in classifica e ancora a secco di vittorie in campionato, un risultato che può pesare moltissimo nella corsa Champions. Ma che passa alla storia soprattutto per l’episodio che ha visto protagonista Josè Mourinho.

Il tecnico portoghese è stato espulso dall’arbitro Piccinini all’inizio del secondo tempo della sfida dello ‘Zini’. Mourinho aveva avuto in precedenza una discussione col quarto uomo Serra, lamentando dichiarazioni gravemente offensive da parte di quest’ultimo. Per l’allenatore, è arrivata dal giudice sportivo una squalifica di due giornate. La Roma presenterà però ricorso, cercando di fare chiarezza sulle frasi effettivamente pronunciate da Serra, delle quali, come noto, non esistono delle registrazioni, anche se il labiale visibile da un video sembrerebbe inchiodare il quarto uomo. L’episodio è destinato a fare discutere a lungo, ed emergono nell’ambiente, in particolare, retroscena relativi a ‘precedenti’ dello stesso Serra con la Roma in situazioni simili.

Mourinho-Serra, è polemica: l’arbitro protagonista di altri ‘casi’ contro la Roma

Tali precedenti vengono raccontati, su Twitter, da Mimmo Ferretti, giornalista di ‘Tele Radio Stereo’, emittente radiofonica della Capitale. Ferretti ricorda due episodi del passato nei quali Serra è stato coinvolto da protagonista, con la Roma gravemente penalizzata.

Si torna indietro a passati tornei di Viareggio, quando Serra dirigeva ancora partite delle rappresentative giovanili. Nel 2012, con lui come direttore di gara, la Roma allenata da Alberto De Rossi fu battuta per 2-0 dai messicani del Santos Laguna, con le espulsioni di Politano e Sabelli. Nel 2015, ancora Serra a dirigere, nella semifinale con l’Inter, ko per 4-0, con addirittura tre espulsi: Marchizza, Soleri e Pop. La Roma scelse alla fine il silenzio in via istituzionale, ma non mancarono in tali occasioni le proteste e diversi tesserati sottolinearono a più riprese atteggiamenti discutibili da parte del fischietto di Torino con diverse espressioni sgarbate, insulti compresi.