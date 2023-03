Forfait di Inzaghi, annuncio live: “Ecco chi va all’Inter”

Il tecnico è sotto scacco per le altalenanti prestazioni del gruppo nerazzurro in campionato, intanto aleggia il nome del potenziale sostituto per la prossima stagione

Già nella passata stagione Simone Inzaghi era stato profondamente contestato dai tifosi nerazzurri e gli addetti ai lavori per una gestione complessiva abbastanza carente. Poi il fatto che i risultati sul campo siano comunque arrivati è un altro discorso. Risultati che comunque non lo hanno scagionato dalle responsabilità tecniche a lui collegate.

Anche l’inizio del cammino nella successiva nonché attuale edizione del campionato di Serie A ha lasciato molti dubbi. Dal problema delle sostituzioni ad una difesa facilmente perforabile, il tecnico ha dovuto mettere diverse toppe qua e là per risollevare l’ambiente. Quindi la serie positiva di successi, compreso il grande blitz contro il Porto nell’andata degli ottavi di Champions League, prima dello scivolone clamoroso a Bologna. Adesso l’Inter pecca di incostanza e Inzaghi lo sa bene. La dirigenza nerazzurra lo avrebbe messo sotto scacco, da qui al resto della stagione. L’obiettivo qualificazione alla massima competizione europea resta di primaria importanza per non compromettere anche i bonus economici derivanti dalla eventuale partecipazione, sacri per i conti in rosso. Ma l’ombra di un cambio radicale in panchina è più che concreto.

Inzaghi all’angolo, niente da fare per Mourinho e Conceicao

Ad aver analizzato la questione è stato il collega Fabrizio Biasin nel corso della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘.

“Se le cose non andassero per il verso giusto fino al termine della stagione con Inzaghi, allora credo che ci possano essere buone possibilità di vedere Thiago Motta sulla panchina dell’Inter“, ha annunciato Biasin. Diversamente, invece, José Mourinho e Sergio Conceicao potrebbero non incrociare nuovamente il proprio cammino con quello nerazzurro in futuro. Proprio di recente l’agente del tecnico del Bologna, Alessandro Canovi, aveva svelato di apprezzare l’interesse dell’Inter, sebbene non ci sia alcun contatto ravvicinato. Il club emiliano, almeno per il momento, rappresenta un impegno concreto per l’ex calciatore nerazzurro.

Andrea Scisci