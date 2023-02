Zaniolo torna in Serie A con la clausola: Milan KO

Nel futuro di Nicolò Zaniolo potrebbe esserci di nuovo la Serie A: sarebbe lui il grande obiettivo per l’estate

La più grande telenovela del calciomercato invernale di quest’anno ha visto protagonista Nicolò Zaniolo. Dopo la rottura con José Mourinho e con la Roma, il classe ’99 è stato con le valige in mano fino agli ultimissimi giorni di mercato, quando ha raggiunto il Galatasaray.

Una scelta che non gli ha evitato critiche e polemiche, specialmente sulla decisione di non andare a giocare in Premier League. Diversi club inglesi, infatti, avevano presentato un’offerta migliore ai giallorossi, ma non sono riusciti a convincere Zaniolo con il proprio progetto tecnico. Solamente nei prossimi mesi si potrà capire se la scelta di volare in Turchia avrà pagato per l’ormai ex giallorosso. Nel suo futuro, intanto, potrebbe esserci nuovamente la Serie A: le ultime.

Zaniolo subito in Serie A: resta il grande obiettivo della Juventus

Diversi club di Serie A hanno guardato a Nicolò Zaniolo con interesse in passato, per ultimo il Milan. I rossoneri hanno effettuato un tentativo per portarlo agli ordini di Stefano Pioli nel mercato invernale, ma senza successo. In estate potrebbe esserci un nuovo tentativo, che però non arriva dal capoluogo lombardo.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus non avrebbe perso di vista la possibilità di raggiungere Nicolò Zaniolo e in estate potrebbe tornare alla carica. All’interno del suo contratto col Galatasaray è presente una clausola rescissoria da 35 milioni di euro, che si abbasserà di sessione in sessione, ed i bianconeri potrebbero valutare anche di esercitarla. Certo, per prima cosa a Torino devono capire che risvolti avranno i processi in cui sono impelagati.

Nel caso in cui la ‘Vecchia Signora’ dovesse riuscire a riavere i 15 punti di penalizzazione o, in qualsiasi altro modo, dovesse riuscire a qualificarsi per le competizioni europee, allora potrebbe avere le risorse necessarie per dare l’assalto a Zaniolo. Il giocatore, dal canto suo, potrebbe così tornare subito in Serie A dalla porta principale e dimostrare a tutti di essere quel calciatore in grado di fare la differenza ad alti livelli. Insomma, Zaniolo non è uscito dai radar della Juventus, così come Davide Frattesi. Anche il centrocampista del Sassuolo sarebbe sempre nella mente della dirigenza bianconera, che in estate molto probabilmente dovrà sostituire Rabiot e Paredes.