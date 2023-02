Klopp in Serie A e nuova proprietà: rivoluzione immediata

Possibile colpo di scena in Serie A: con la nuova proprietà potrebbe arrivare anche Jurgen Klopp in panchina

Il Liverpool sta affrontando la stagione più complicata degli ultimi anni, con la zona Champions League sempre più lontana in Premier League e un pesante parziale anche contro il Real Madrid. Il futuro di Jurgen Klopp, però, potrebbe essere in Serie A.

I ‘Reds’ hanno costruito le proprie recenti fortune intorno proprio al tecnico tedesco, che li ha riportati sul tetto d’Europa e a vincere anche il campionato inglese. Quest’anno, però, sembra essersi chiuso il grande ciclo del Liverpool e anche sul futuro dell’ex Borussia Dortmund si aprono scenari divergenti. L’addio di Jurgen Klopp al club inglese non è più così impossibile e la suggestione più intrigante potrebbe arrivare proprio dalla nostra Serie A.

Klopp all’Inter dopo Inzaghi: può arrivare con la nuova proprietà

Ha dell’incredibile lo scenario tratteggiato questa mattina da ‘La Stampa’: nel caso in cui dovesse entrare un fondo americano nell’Inter, questione ancora sul tavolo della proprietà cinese, i due profili che più intrigano sono quelli di Jurgen Klopp e Roberto De Zerbi.

Il quotidiano piemontese conferma quanto rivelato da ‘Calcioemercatonews.com’, con Klopp come primo nome in caso di cambio di proprietà. Al momento, quella di vedere il tecnico tedesco sulla panchina nerazzurra resta solamente una suggestione, ma bisogna monitorare con enorme attenzione agli sviluppi sulla proprietà del club meneghino. Qualora dovesse esserci una nuova proprietà o, quantomeno, l’ingresso di un fondo, allora si aprirebbero scenari inediti.

Senza i colpi di teatro sopracitati, invece, i nomi per la panchina dell’Inter sono solamente due. Quello di Simone Inzaghi, che potrebbe benissimo restare a Milano anche nella prossima stagione, e quello di Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano sta facendo molto bene a Bologna e sta maturando la giusta esperienza prima di raggiungere una big. Il suo profilo piace molto a Inter e PSG, come ci ha confermato il suo storico agente ai microfoni di TV PLAY. Il nome che più di ogni altro potrebbe far sognare i tifosi nerazzurri, in ogni caso, resta quello di Jurgen Klopp.