Inter più lontana: triplo assalto per la firma gratis

Il grande obiettivo a costo zero si allontana dal club nerazzurro dopo le ultime indiscrezioni di mercato

Non è una settimana come le altre in casa Inter. Dopo la sconfitta rimediata la scorsa domenica in casa del Bologna, ad Appiano Gentile la squadra è tornata al lavoro a testa bassa, con la consapevolezza di poter e dover fare di più da qui al termine della stagione per quanto riguarda il rendimento in campionato.

Sotto la lente d’ingrandimento è finito soprattutto il lavoro di Simone Inzaghi, quasi perfetto sino a questo momento nelle coppe, ma fin troppo altalenante in Serie A. Dopo 24 giornate, infatti, la formazione nerazzurra ha rimediato ben 7 sconfitte, troppe per un club che ai nastri di partenza puntava invece a lottare per la vittoria del campionato e che si ritrova oggi a dover difendere un piazzamento in Champions League per salvare la stagione.

A prescindere da cosa avverrà la prossima estate con l’allenatore piacentino, il club nerazzurro sta già lavorando sul mercato. Com’è noto, l’Inter perderà in estate a costo zero Milan Skriniar, in scadenza di contratto e promesso sposo del Paris Saint Germain. Al posto del centrale slovacco i dirigenti interisti hanno già sondato vari profili, tra cui un grande obiettivo dalla Premier League a costo zero.

Calciomercato Inter, Soyuncu si complica: triplo assalto

Il profilo è quello di Caglar Soyuncu, centrale di proprietà del Leicester in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Per caratteristiche fisiche e tecniche sarebbe il perfetto erede di Milan Skriniar per la difesa nerazzurra, non fosse per la grande concorrenza sul centrale turco. Dopo l’Atletico Madrid, stando a quanto riportato da ’90 Min’, sarebbe spuntata anche la concorrenza di due top club inglesi come Liverpool e Newcastle.

Secondo la stessa informazione, però, in vantaggio vi sarebbero proprio i ‘colchoneros’ del Cholo Simeone. L’Atletico Madrid lavora da mesi ai fianchi del difensore turco per cercare di anticipare e rimpiazzare la possibile cessione di Gimenez, dato in uscita dal club spagnolo in vista della prossima estate.