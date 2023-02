HIGHLIGHTS | Il derby è della Juventus: doppia rimonta e Torino ko

Derby pirotecnico tra Juventus e Torino: granata due volte in vantaggio, i bianconeri recuperano e fanno poker

Il derby è della Juventus. I bianconeri con il Torino danno vita ad una partita pirotecnica: 6 gol, due traverse, continui ribaltamenti di fronte. Alla fine i tre punti vanno alla squadra di Allegri che ha avuto il merito di non mollare nei momenti di difficoltà e di trovare la zampata decisiva al momento giusto.

La partita parte subito forte con Karamoh che non si fa pregare e batte Szczesny al 2′. La Juventus non si scompone, magari non è attentissima in difesa, ma inizia a farsi vedere dalle parti di Milinkovic-Savic e trova il pareggio con Cuadrado. Il primo tempo continua con le due squadre che mostrano di avere le idee chiare quando si tratta di attaccante e qualche difficoltà di troppo quando sono chiamate a difendersi. La dimostrazione arriva nei minuti finali: Ilic serve Sanabria che brucia Bremer e piazza il 2-1. In pieno recupero, su calcio d’angolo arriva il gol del nuovo pareggio firmato Danilo.

Serie A, Juventus-Torino 4-2: marcatori, classifica e highlights

Il secondo tempo parte seguendo il copione della prima frazione. Occasionissima per Vlahovic, ma è la traversa a negare la gioia del gol al serbo. La stessa traversa che colpisce qualche minuto più tardi Linetty.

Allegri a questo punto rompe gli indugi: dentro De Sciglio, Chiesa e soprattutto Pogba, al debutto bianconero. E’ il segnale: altro calcio d’angolo, Bremer salta da solo e fa 3-2. Il Torino accusa il colpo e la Juve dilaga: altro calcio piazzato e Rabiot sigla il poker bianconero. Vince la Juventus e si prende altri tre punti preziosi nella rimonta europea, al netto delle decisioni sui quindici punti di penalizzazione.

JUVENTUS-TORINO 4-2: Karamoh (T), Cuadrado (J), Sanabria (T), Danilo (J), Bremer (J), Rabiot (J)

Classifica Serie A: Napoli punti 65, Inter 47, Milan 47, Lazio 45, Roma 44, Atalanta 41, Bologna 35, Juventus** 35, Torino 31, Udinese 31, Monza 29, Empoli e Fiorentina 28, Sassuolo 27, Lecce 27, Salernitana 24, Spezia 20, Verona 17, Cremonese 12, Sampdoria 11. * una partita in meno **una partita in meno e 15 punti di penalizzazione