HIGHLIGHTS | Ciofani stende la Roma: è colpaccio Cremonese allo Zini

Terminato il match allo stadio Giovanni Zini tra Cremonese e Roma, valido per il 24esima turno di Serie A: primo successo per i grigiorossi

Termina quest’oggi la 24esima giornata del campionato di Serie A. In attesa della Derby della Mole, che vedrà affrontarsi faccia a faccia la Juventus di Massimiliano Allegri ed il Torino targato Ivan Juric all’Allianz Stadium Stadium, è giunto da poco un primo verdetto davvero inaspettato.

E il riferimento, in tal senso, è ovviamente alla partita tra Cremonese e Roma, andata in scena fra le mura dello stadio Giovanni Zini. I grigiorossi navigano nella zona retrocessione della classifica, ma avere la meglio sulla truppa guidata da mister Davide Ballardini non è mai compito semplice e scontato. Non a caso, a gran sorpresa, gli uomini di José Mourinho hanno perfino perso il match. La contesa si è messa in salita già al minuto 17 del primo tempo, quando Frank Tsadjout (in rete anche nell’ultima sfida) ha portato avanti i suoi sbloccando il risultato. Sponda di petto di Valeri per la punta che, al volo da dentro l’area, si rende protagonista di un tiro a giro ad uscire col mancino. La conclusione s’infila sotto al sette: nulla da fare per Rui Patricio.

Serie A, Cremonese-Roma 2-1: marcatori e classifica

Paulo Dybala e compagni faticano non poco a trovare il modo di far male alla Cremonese. Inoltre, dopo appena un minuto dall’inizio della ripresa, Mourinho viene espulso a seguito di uno scontro furioso col quarto uomo.

I capitolini, poi, reagiscono agguantando il pareggio al minuto 71. A prendersi la scena, stavolta, è Leonardo Spinazzola, il quale sfrutta alla grande un lancio in profondità di Mancini. L’esterno (che sembra aver recuperato la sua forma migliore) stoppa bene e, davanti a Carnesecchi, insacca la sfera con freddezza. Ma la marcatura dell’ex Juventus è soltanto illusoria: all’81esimo, infatti, l’arbitro Piccinini assegna immediatamente un calcio di rigore ai padroni di casa per fallo di Rui Patricio su Okereke. All’appuntamento col gol si presenta Ciofani, che non sbaglia e permette ai lombardi di conquistare la prima vittoria in Serie A dopo quasi 27 anni. Cremonese-Roma è storia.

Cremonese-Roma 2-1: 17′ Tsadjout (C), 71′ Spinazzola (R), 83′ rig. Ciofani (C)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 65, Inter 47, Milan 47, Lazio 45, Roma 44, Atalanta 41, Bologna 35, Juventus** 32, Torino* 31, Udinese 31, Monza 29, Fiorentina 28, Empoli 28, Sassuolo 27, Lecce 27, Salernitana 24, Spezia 20, Hellas Verona 17, Cremonese 12, Sampdoria 11.

*Una partita in meno

**Una partita in meno e quindici punti di penalizzazione