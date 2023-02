DIRETTA Serie A, derby Juventus-Torino: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il derby dell’Allianz Stadium’ tra la Juventus di Allegri e il Torino di Juric in tempo reale

La Juventus ospita il Torino nell’ultimo posticipo del martedì che chiude la 24esima giornata del campionato di Serie A, quinto turno del girone di ritorno. Un derby della Mole che mette in palio tre punti fondamentali che sarà diretto dall’arbitro Chiffi della sezione di Padova.

Reduci dalla qualificazione agli ottavi di finale di Europa League a spese del Nantes ma privi dello squalificato Locatelli, i bianconeri di Massimiliano Allegri vanno a caccia della quarta vittoria di fila in campionato dopo quelle senza subire gol contro Salernitana, Fiorentina e Spezia per agguantare il Bologna al settimo posto. I granata di Ivan Juric, che a loro volta devono fare a meno di Aina appiedato dal giudice sportivo, vogliono svoltare dopo il ko contro il Milan e il pareggio contro la Cremonese per operare il sorpasso sui ‘cugini’. All’andata la Juve fece sua la stracittadina con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Vlahovic. Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra Juventus e Torino in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Juventus-Torino

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Barrenechea, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All. Allegri

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 65, Inter 47, Milan 47, Lazio 45, Roma 44, Atalanta 41, Bologna 35, Juventus*,** 32, Torino* 31, Udinese 31, Monza 29, Empoli e Fiorentina 28, Sassuolo 27, Lecce 27, Salernitana 24, Spezia 20, Verona 17, Cremonese 12, Sampdoria 11.

* una partita in meno

**una partita in meno e 15 punti di penalizzazione