Quattro mesi per Di Maria: il vento di Spagna manda in crisi la Juve

Il destino di Angel Di Maria si deciderà al termine della stagione, ma la Juve ora deve fare i conti con un doppio interesse proveniente dalla Spagna

Angel Di Maria è il mattatore di una Juve che ha tutta l’intenzione di dire la sua da qui a fine stagione, in campionato e soprattutto in Europa League.

Il Fideo ha vissuto una prima parte di stagione complicata e che l’ha costretto ai box per infortunio per diverse partite. Poi è arrivato il Mondiale e la musica è cambiata: l’ex Real Madrid si è rivelato assolutamente decisivo per la vittoria dei suoi e di Lionel Messi ed è tornato a Torino con la coppa nel cassetto dei ricordi, ma anche con tanta soddisfazione e fame di vincere ancora. Da gennaio in poi, quindi, la Juve ha potuto beneficiare di un calciatore di primissimo livello e assolutamente in grado di poter fare la differenza in qualsiasi momento. L’ha dimostrato anche e soprattutto nell’ultimo match contro il Nantes dove ha assolutamente dominato la partita realizzando una tripletta pregevole per qualità e talento. Il suo futuro, però, nonostante l’attuale soddisfazione dei bianconeri, resta un argomento delicato e che andrà sviscerato nelle prossime settimane. Intanto, c’è già chi è molto interessato alle sue prestazioni.

Di Maria al bivio tra addio e rinnovo: rispuntano Barcellona e Atletico Madrid

Vi abbiamo già raccontato negli scorsi giorni che, in realtà, Di Maria sarebbe ben felice di proseguire il suo percorso alla Juve anche l’anno prossimo.

Le offerte, però, non mancano e potrebbero far saltare il banco, in attesa anche dei prossimi responsi sulle questioni giudiziarie che stanno condizionando non poco il presente e il futuro della Vecchia Signora. In Inghilterra insistono su un ritorno del Fideo in Spagna, ma non al Real Madrid dove ha scritto un bel pezzo di storia. Secondo quanto riporta il ‘Sun’, infatti, Barcellona e Atletico Madrid, viste anche le ultime ottime prestazioni dell’argentino, sono pronte a rifarsi sotto per acquistarlo a parametro zero, quando scadrà a giugno 2023 il suo contratto con la Juve. Vedremo se andrà effettivamente così, intanto i bianconeri sono già al bivio per uno dei calciatori più importanti della squadra.