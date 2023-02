Nianzou accende il derby di Milano: Ausilio e Massara ne parleranno con Monchi

Sfida tra Inter e Milan per il giovane talento Tanguy Nianzou: duello di calciomercato pronto a infiammarsi

A 20 anni ha già messo maglie pesanti sulle spalle e vinto come ad un ragazzo della sua età non riesce facilmente. Parliamo di Tanguy Nianzou che è nato a Parigi e ha origini familiari nella Costa d’Avorio. Tredici presenze con il Psg nella stagione 2019-2020, a 18 anni, tra campionato, coppe nazionale e Champions League, vincendo una Ligue 1, una Coppa di Francia e una Coppa di Lega francese. Ventotto presenze con il Bayern Monaco in due stagioni, attraversando anche in questo caso campionati, Coppe e Grande Europa del calcio, conquistando due Bundesliga e due Supercoppe di Germania. Sette trofei, un bel bottino con cui è arrivato al Siviglia nell’agosto scorso, al termine di una trattativa che ha portato nelle casse del club tedesco 16 milioni di euro.

Nel Siviglia Nianzou è diventato subito un punto fermo. Ha giocato e segnato in campionato e in Champions League, anche il Coppa del Re è stato protagonista con un gol e in Europa League ha giocato entrambe le partite da titolare. Nella difesa a tre di Sampaoli il difensore francese è il perno centrale della difesa. Le sue caratteristiche sono quelle di un marcatore pratico, roccioso, bravo nel gioco aereo, con un piede destro piuttosto educato che ha consentito talvolta di avanzarlo anche a centrocampo, anche se ormai la posizione in campo appare piuttosto definita ed è quella di leader del pacchetto arretrato: i suoi trascorsi fanno sì che lui sia perfettamente adattabile anche nella linea difensiva a quattro.

Inter e Milan, bisogna fare presto per Nianzou: il prezzo sale

Nianzou è cresciuto nel Paris Saint Germain dove ha fatto tutta la trafila fino alla prima squadra. L’esordio è arrivato il 7 dicembre 2019 con Tuchel in panchina, contro il Montpellier: il tecnico tedesco lo fece esordire proprio a centrocampo al posto di Idrissa Gueye, che si infortunò dopo 25 minuti. Diciamo che il Psg è rimasto nei suoi sogni e obiettivi del futuro: un futuro che, visto la sua così giovane età, ha un’ampia gittata davanti. «Ogni bambino parigino sogna di poter mettere la maglia del Psg. Io ci sono riuscito, poterla rindossare è sicuramente un mio obiettivo. Dovrò sapermelo meritare». Fatto sta che nel 2020 il Psg lo fece arrivare alla scadenza del contratto e lo prese il Bayern Monaco con cui firmò un contratto quadriennale.

Se c’è un calciatore a cui Nianzou viene spesso accostato per caratteristiche fisiche e tecniche questo è Kalidou Koulibaly, l’ex perno centrale senegalese del Napoli che dall’estate scorsa è approdato in Premier League, al Chelsea. In Italia lo stanno seguendo con grande attenzione sia l’Inter che il Milan, che in difesa dovranno fare più di qualcosa. I nerazzurri sono arrivati per primi e lo hanno visto da vicino più volte anche durante la sua esperienza al Bayern. I rossoneri hanno cominciato a seguirlo dalla sua esperienza nella Liga con il Siviglia. Ora c’è solo da capire se il prezzo dovesse lievitare troppo, vista la crescita del ragazzo, che è stato pagato 16 milioni e oggi può valere già sui 25. Insomma, al di là del sogno parigino che resiste, per Nianzou non bisogna escludere un approdo in Serie A, anche se ora il Siviglia non ha intenzione di valutarne l’uscita. L’interlocutore sia per Ausilio che per Massara eventualmente sarà quel Monchi che entrambi (soprattutto il dirigente rossonero) conoscono molto bene per la sua esperienza alla Roma. C’è da dire che anche la Juventus si era mossa con il Bayern, prima che venisse conclusa l’operazione dal Siviglia: adesso i bianconeri appaiono in una posizione molto più defilata su questo obiettivo per la difesa.