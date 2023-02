Inter ko ed è caos Calhanoglu: “Oggi nessun video?”

Crollo Inter a Bologna appena dopo il successo Champions contro il Porto. Critiche per tutti e non mancano sfottò dai tifosi del Milan

Si ferma subito la striscia di vittorie dell’Inter che dopo aver battuto Udinese e Porto cade in trasferta sul campo del Bologna, confermando un trend negativo lontano da casa. Male la squadra di un criticatissimo Inzaghi.

Incolori anche le prestazioni di quasi tutti i singoli: da Brozovic a Dumfries passando per de Vrij, D’Ambrosio, Lautaro, Lukaku ed anche Calhanoglu. Una prova di collettivo che ha spazzato via quanto di positivo visto nel periodo immediatamente precedente. L’Inter, come evidenziato anche dalle parole post gara di Martinez, dovrà quindi compattarsi e pensare subito alla prossima sfida, anche perchè ora da dietro iniziano a spingere.

Inter, anche Calhanoglu incolore a Bologna: i tifosi del Milan tornano alla carica

Prova negativa anche per Calhanoglu, tornato a fare la mezzala con Brozovic davanti alla difesa. Una giornata suggellata anche da un errore piuttosto importante nell’area di rigore bolognese.

Un episodio che unito alla sconfitta ha scatenato gli sfottò dei tifosi milanisti su Twitter:

è pazzesco come ogni volta che #calhanoglu fa o dice qualcosa gli ritorna tutto subito indietro… oggi non posta nessun video?? #bolognavsinter — 💫 (@lilmux) February 26, 2023

Occhio che Calhanoglu ha una palla facile in piena area, figurati se la sbaglia calciando alto. — Carlo (@IlBuffi82) February 26, 2023

Calhanoglu come ha giocato? Hanno vinto lo scudetto? Hanno battuto il Bologna? Sono ancora in corsa per lo scudetto? È stato un affarone che ha cambiato gli obbiettivi dell’Inter? No? Ahahahahahahahahah #BolognaInter — Betrüger Wahr (@BetrugerW) February 26, 2023

Calhanoglu mangiato e digerito da un 2004 di nome Antonio Raimondo. Momenti esilaranti #BolognaInter — waria (@lmiao_10) February 26, 2023

Ho visto 10/15 partite dell’Inter quest’anno e Calhanoglu è stato sempre tra i peggiori dei suoi. Sempre. Lo sappiamo noi e lo sanno gli interisti. Poi c’è la narrazione dei servi. — Supersonico (@supersonico1986) February 26, 2023

L’Inter ha perso.

Calhanoglu ha perso.

Non è tanto, ma sono già contento.#BolognaInter — Vento dell’Est (@zar_est) February 26, 2023

Ciao @Calhanoglu a che ora esce il tuo video montaggio su #BolognaInter? — Popolo Rossonero (@popolorossoner) February 26, 2023

Calhanoglu invece di fare i video su instagram pensasse a beccare la porta vuota e non spedirla in curva ahahah — SIAMO SECONDI DA SOLI (@manu__99) February 26, 2023

Chissà se Calhanoglu farà un video anche su questo gol sbagliato a porta vuota — Michael (@Spikol88) February 26, 2023