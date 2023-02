HIGHLIGHTS | Barak-Cabral e una magia di Biraghi stendono il Verona: la Fiorentina ritrova la vittoria

La Fiorentina batte 2-0 il Verona al Bentegodi e ritrova una vittoria che mancava da inizio gennaio: Barak, Cabral e Biraghi i marcatori

Due gol nel primo, uno nel secondo e la Fiorentina può tornare a gioire anche in campionato. Il Verona è sconfitto 3-0 grazie alle reti di Barak e Cabral nella prima frazione e di Biraghi (da centrocampo) nel finale. Un successo che consente alla squadra di Italiano di rompere un digiuno che in Serie A andava avanti dallo scorso 7 gennaio, data della vittoria contro il Sassuolo.

Da allora i viola hanno attraversato un momento molto complicato in campionato con appena due punti conquistati in sei partite e una classifica che era diventata non più tranquilla. Proprio per questo era fondamentale la gara di questa sera con il Verona che vincendo si sarebbe portato ad appena cinque punti di distacco. Così non è stato perché, rinfrancati dalla qualificazione agli ottavi di Conference League, la Fiorentina ha trovato il vantaggio dopo appena dodici minuti con l’ex di turno Barak, mentre il raddoppio è arrivato prima della fine del primo tempo con Cabral.

Dopo essere andati al riposo sul doppio vantaggio, la Fiorentina ha controllato con relativa tranquillità il risultato nel secondo tempo, riuscendo a resistere ai tentativi del Verona di riaprire il match.

Nel finale poi arriva il tris capolavoro di Biraghi. Il calciatore della viola approfitta di un momento di distrazione degli avversari e va a segno con una punizione da metà campo. Finisce 0-3 per la Fiorentina, un successo fondamentale che consente ai viola di mettersi a distanza di sicurezza dalla zona pericolo e lascia i veneti impelagati in piena zona rossa, a tre punti dalla salvezza.

VERONA-FIORENTINA 0-3: 12′ Barak (F), 38′ Cabral (F), 89′ Biraghi (F)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 65, Inter 47, Milan 47, Roma* 44, Lazio* 42, Atalanta 41, Bologna 35, Juventus** 32, Torino* 31, Udinese 31, Monza 29, Fiorentina 28, Empoli 28, Sassuolo 27, Lecce 27, Salernitana 24, Spezia 20, Hellas Verona 17, Sampdoria* 11, Cremonese* 9.

*Una partita in meno

**Una partita in meno e quindici punti di penalizzazione