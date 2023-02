Tutta l’emozione di Orsolini: “Abbiamo messo sotto l’Inter”

Riccardo Orsolini, match-winner della sfida tra Bologna e Inter, ha espresso tutta la sua soddisfazione al termine della sfida

Settimo gol in campionato per Riccardo Orsolini, quinto dall’inizio del 2023, e Bologna che batte l’Inter nel lunch match della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A.

A parte l’esterno d’attacco, tutta la squadra guidata dal grande ex nerazzurro Thiago Motta ha girato nel migliore dei modi, mettendo in grande difficoltà fin dall’inizio gli uomini mandati in campo da Simone Inzaghi: “È stata una partita incredibile, sono successe migliaia di cose – le parole di Orsolini a ‘Dazn’ al termine del match – Abbiamo messo sotto l’Inter, si può dire, abbiamo giocato veramente bene. Siamo soddisfatti e abbiamo anche colpito, siamo stati bravi in questo. È il primo gol all’Inter, ho sbattuto contro il muro nerazzurro più di una volta in carriera. Ma alla fine è andata bene, sono contento. Europa? non si dice (ride, ndr)”. Il Bologna sale, così, a quota 35 punti in classifica raggiungendo momentaneamente, il settimo posto il classifica, superata la Juventus di Allegri, a meno sei punti dalla zona Conference League. Il ‘Dall’Ara’ può sognare.