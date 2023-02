Pioli si gode il ‘nuovo’ Milan: “Ecco il motivo della crisi”

Stefano Pioli commenta la vittoria del Milan contro l’Atalanta e sottolinea i ritorni di Maignan e Ibrahimovic

Stefano Pioli intervenuto a ‘DAZN’ ha commentato il successo del Milan contro l’Atalanta, sottolineando l’ottima prestazione dei suoi calciatori.

GOL MESSIAS LIBERAZIONE – “Sì, perché avevamo vinto le altre tre partite 1-0 però non si può sperare sempre di non prendere gol. E’ stata una grande prestazione della squadra, hanno giocato con l’energia che riconosco ai miei giocatori”.

CHIUDERLA PRIMA – “Sì, ma l’importante era dare continuità. Abbiamo lavorato tanto da squadra, ci siamo sacrificati molto, abbiamo giocato con la giusta intensità. Stasera solo cose positive, ma il campionato è lungo”.

MOMENTO NO E RILANCIO – “Non è successo nulla, non c’era nulla da sistemare. Su coesione e attaccamento non ci sono mai stati dubbi. Le sconfitte ci hanno tolto fiducia ed entusiasmo e questo ha fatto sì che arrivassero prestazioni al di sotto delle nostre qualità. Ora le vittorie hanno riportato entusiasmo. La squadra è guarita, questa non significa che le vinceremo tutte, ma giocheremo ogni singola partita con la possibilità di fare bene”.

METODO LAVORO – “Non abbiamo cambiato nulla. Penso che la testa comanda il resto. Abbiamo avuto la testa pesante alla quale non eravamo abituati perché di momenti negativi negli ultimi 2-3 stagioni ne abbiamo vissuti pochi. Abbiamo lavorato solo su nuove posizioni, ma con gli stessi principi”.

Milan-Atalanta, Pioli: “Maignan e Ibrahimovic due leader”

ESTERNI CHE SI INSERISCONO – “Sì, cerchiamo sempre di provare qualche soluzione per creare difficoltà agli avversari. Sapevamo che portando dentro gli esterni potevamo avere qualche spazio. Ci proviamo e quando ci viene siamo molti soddisfatti”.

MAIGNAN E IBRAHIMOVIC – “Sicuramente Mike e Zlatan sono due leader di questa squadra. Avere la loro personalità in campo ci aiuta tantissimo. Poi Krunic ha fatto una partita di livello tecnico-tattico altissimo. Ora avremo due squalificati e a Firenze servirà una grande prestazione”.

RIPRESO INTER – “Dopo il derby abbiamo pensato alla prossima partita e dobbiamo continuare a fare così. Ora pensiamo a Firenze”