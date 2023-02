Lautaro chiede scusa ai tifosi e attacca: “Non andiamo da nessuna parte”

Brusca frenata esterna per l’Inter che perde a Bologna per mano di Orsolini. Dopo Inzaghi prende la parola anche Lautaro Martinez

La vittoria contro il Porto in Champions avrebbe dovuto caricare a dovere l’Inter, che però è andata al tappeto oggi contro il Bologna. La distanza dal Napoli capolista si fa siderale con 18 punti di distacco a favore degli azzurri.

I nerazzurri dovranno quindi guardarsi alle spalle, mentre nel post partita, ai microfoni di ‘Sky Sport’ uno dei leader, Lautaro Martinez non le ha mandate a dire: “Così non andiamo da nessuna parte, dobbiamo cambiare immagine e avere più continuità. La vittoria in Champions ci aveva dato tanta energia e invece siamo venuti qui e abbiamo fatto questa prestazione. Dobbiamo alzare il livello, così non si va da nessuna parte. Il Bologna è una grande squadra, ha fatto meglio di noi e ha vinto con merito. Ma noi dobbiamo alzare il nostro livello, giocare allo stesso modo che contro il Porto. Oggi sono qui per chiedere scusa a tutti i tifosi e a tutta la gente che ci supporta sempre“. E poi ancora Lautaro: “Io cerco sempre di dare il 100%, a volte la palla entra e a volte no. Io lavoro sempre per la squadra, poi il gol non sempre arriva. Poi quello che devo dire alla squadra lo dico nello spogliatoio. Sono una sola persona”.

L’attaccante argentino ha quindi detto la sua anche a ‘Dazn’ ribadendo alcuni concetti: “E’ mancato approcciare la partita come si doveva. Anche nel secondo tempo abbiamo fatto tanta fatica, abbiamo avuto un paio di occasioni ma abbiamo giocato malissimo. Sono deluso dalla prestazione, ora dobbiamo recuperare energie e pensare al Lecce. E’ arrivata questa sconfitta, dobbiamo migliorare tanto perchè ora il Napoli è andato a +18 e dobbiamo rimanere lì. Ora dobbiamo ricompattarci e preparare la gara col Lecce dove dobbiamo prendere i tre punti”.