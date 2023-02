Gelo totale con Ancelotti: affare 10 milioni, c’è anche la Juventus

Calciomercato Juventus, dalla Catalogna insistono: occasione a sorpresa per i bianconeri. Il rapporto con il Real Madrid è ai minimi storici.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Torino. Match di fondamentale importanza per i bianconeri di Max Allegri, reduci dal successo in Europa League ottenuto sul campo del Nantes. Di Maria e compagni vogliono infatti trovare quella continuità di rendimento che in questo scorcio di stagione si è rivelata essere una spada di Damocle per la “Vecchia Signora”, soprattutto in termini di prestazione.

Le perle del “Fideo” hanno letteralmente illuminato la trasferta di Nantes. Di Maria si è letteralmente caricato la squadra sulle spalle con giocate d’alta scuola, figlie di un calciatore di categoria superiore. Il fuoriclasse argentino è la punta di diamante di una squadra che ormai non può più prescindere dalle giocate dell’ex Psg, il cui futuro resta un rebus ancora tutto da sciogliere. Alla luce delle vicende extra-campo, del resto, i bianconeri nelle prossime sessioni di calciomercato proveranno a capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi. L’ultima, in ordine di tempo, potrebbe materializzarsi dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, anche i bianconeri su Marin

Un’interessante indiscrezione sotto questo punto di vista trapela dalla Catalogna. Secondo quanto riferito da “El Nacional.cat”, infatti, l’avventura di Rafa Marin al Real Madrid sarebbe ormai giunta ai titoli di coda. Il difensore dei Blancos non avrebbe affatto digerito il poco minutaggio riservatogli da Ancelotti al punto che avrebbe cominciato a tastare il terreno alla ricerca di una soluzione interessante a stretto giro di posta.

Tra le offerte ricevute Marin sarebbe proteso a prendere in considerazione quella del Chelsea, che avrebbe già avviato i primi contatti. La partita, però, è ancora molto aperta e potrebbe portare a conseguenze importanti a stretto giro di posta. Tra i club interessati all’acquisto di Marin, infatti, ci sarebbe anche la Juventus, che in passato ha effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. La lista delle pretendenti a Marin è però molto folta e comprende, tra le altre, anche Napoli, Lazio, Psg, Lipsia e Bayer Leverkusen.