De Ketelaere, Leao, Giroud: Massara parla chiaro

Da De Ketelaere a Rafael Leao e Giroud: il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, ha parlato poco prima del match con l’Atalanta

Questa domenica sera si preannuncia a dir poco scoppiettante. A brevissimo, infatti, si affronteranno faccia a faccia il Milan di Stefano Pioli e l’Atalanta targata Gian Piero Gasperini, fra le mura infuocate di San Siro. Poco prima del fischio d’inizio del match è intervenuto, ai microfoni di ‘Dazn’, il direttore sportivo dei rossoneri Frederic Massara.

Il dirigente del club lombardo ha rilasciato alcune dichiarazioni su varie tematiche. Per cominciare, Massara ha detto la sua sulla difficoltà nel giocare contro una squadra più che temibile come l’Atalanta: “Partuta difficilissima. È uno scontro diretto per la Champions. L’Atalanta è una squadra forte, serve una grande prestazione per venirne a capo”.

Tonali e compagni pare stiano uscendo finalmente dal periodo di crisi, ma ora danno la netta sensazione di dominare meno le partite rispetto a prima: “Credo che il periodo di difficoltà non dipendesse dal modulo. Avevamo perso moltissime certezze. Con questa compattezza in difesa probabilmente riusciremo a liberare le nostre qualità in avanti. Era più una questione psicologica, che abbiamo risolto anche grazie ad alcune scelte del mister”.

Alla domanda se ci sia qualche rimpianto in chiave calciomercato, Massara ha così risposto: “Col senno di poi tante valutazioni possono essere ripensate. Noi siamo comunque contenti del mercato fatto e del sostegno che abbiamo avuto dalla proprietà. Siamo consapevoli che alcuni giovani abbiano bisogno di un periodo di adattamento e alcuni lo stanno superando anche grazie al lavoro dell’allenatore”.

Milan-Atalanta, Massara su Leao: “Siamo fiduciosi”

Spazio, poi, al tema De Ketelaere, il quale non è ancora riuscito ad integrarsi al meglio nel nuovo contesto: “È un calciatore forte, di grande talento. Noi lo vediamo tutti i giorni e più lo facciamo, più siamo convinti che lui possa arrivare ad esprimerlo questo talento. Stiamo sempre parlando di ragazzi e una maglia molto pesante“.

Massara aggiunge: “Sono arrivati in un Milan campione d’Italia, in una situazione comunque normalizzata. Perché il Milan è un grande club e la sua storia impone che debba competere ad altissimi livelli. Ma ad alcuni ragazzi può servire tempo per integrarsi nel migliore dei modi“. Infine, annuncio sui rinnovi di Rafael Leao e Olivier Giroud: “Per Leao siamo fermi al capitolo precedente, ma siamo pronti a scriverne di nuovi. Vogliamo trovare una soluzione per Leao, così come per Giroud. Siamo fiduciosi e pensiamo di poter risolvere la vicenda positivamente. Speriamo in tempi brevi”.