“L’unico candidato è Conte”. Annuncio in diretta sulla panchina dell’Inter

Antonio Cassano, opinionista ed ex giocatore dell’Inter, ha parlato del futuro della panchina dell’Inter ora nelle mani di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

L’Inter ci è cascata di nuovo. Il difetto principale della ‘Beneamata’ nella stagione in corso è senza dubbio la mancanza di continuità. Sono ben sette le sconfitte accumulate in campionato da agosto: davvero troppe per una squadra che si è posta come obiettivo la conquista dello Scudetto e intende lottare per raggiungere grandi traguardi.

Dopo il successo fra le mura nerazzurre di San Siro in Champions contro il Porto, Lautaro Martinez e compagni si sono resi protagonisti in negativo di una prestazione assolutamente da dimenticare sul campo del Bologna. Una vera e propria bestia nera per i lombardi la compagine rossoblù, che nella passata stagione ha condizionato pesantemente la rincorsa al principale trofeo nazionale dell’Inter. Anche stavolta la truppa guidata da Simone Inzaghi è uscita da quello stadio con zero punti in tasca e ora certamente bisognerà continuare a riflettere sul da farsi. Non c’è neanche bisogno di sottolinearlo: il club milanese non può assolutamente proseguire il proprio percorso in questo modo. Non a caso, permangono dei dubbi sul futuro di mister Inzaghi, la cui permanenza sulla panchina nerazzurra appare in bilico in vista dell’estate. Parecchi tifosi, infatti, vorrebbero un cambio della guida tecnica e la dirigenza sarà chiamata a riflettere profondamente in tal senso, se la situazione non migliorerà drasticamente.

Inter, Cassano: “Conte è l’unico che può prendere il posto di Inzaghi”

E chi potrebbe prendere il posto del tecnico piacentino in caso di esonero? Sull’argomento in questione si è soffermato Antonio Cassano, nel corso della puntata della ‘Bobo Tv’ andata in scena due giorni fa.

L’ex fantasista non ha dubbi: “Se dovesse saltare la panchina di Inzaghi, escluderei il ritorno di José Mourinho. Se dovesse arrivare un’offerta dalla Premier League, lo Special One sceglierebbe l’Inghilterra – ha dichiarato Cassano -. I tifosi si sono innamorati del suo atteggiamento, ma lui intende andare via e per me può soltanto tornare al Chelsea. L’unico candidato possibile è Antonio Conte“. Il trainer salentino, come noto, è in scadenza di contratto col Tottenham giugno 2023 e da diverso tempo viene accostato alla Juventus per l’eventuale post Allegri. Il tempo darà i suoi verdetti.