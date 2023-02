Invasione di giocattoli e gara interrotta: ecco cosa è successo

Durante una sfida di campionato i tifosi si sono resi protagonisti di una splendida iniziativa: l’arbitro ha fermato la gara dopo 5 minuti

Nel calcio, spesso, accadono cose strane. Molte volte è difficile interpretare i messaggi che questo meraviglioso sport ci manda. Messaggi che scuotono i sentimenti di miliardi di tifosi che seguono il mondo del pallone fin da bambini.

“Non è soltanto un gioco” e non lo sarà mai. Ridere, piangere, star bene e aggrovigliarsi per la propria squadra del cuore. In diversi paesi il calcio è sinonimo di religione e può essere utilizzato anche come potente strumento di comunicazione. Il calcio non può salvare il mondo dalle disgrazie che purtroppo lo colpiscono frequentemente, ma può senza dubbio aiutare a renderlo migliore. Più bello e più positivo. Di conseguenza, quando accadono episodi meritevoli di essere raccontati, è assolutamente giusto e doveroso evidenziarli. In tal senso, si sta parlando parecchio di ciò che è successo poco dopo il fischio d’inizio di Besiktas-Antalyaspor, match andato in scena quest’oggi e valido per la Super Lig turca. Si tratta di un’iniziativa stupenda, di cui si sono resi protagonisti i tifosi presenti al Vodafone Stadium in quel di Istanbul.

Besiktas-Antalyaspor, i tifosi lanciano giocattoli in campo: il motivo

La sfida è stata interrotta dal direttore di gara dopo soli cinque minuti di gioco. Il motivo? Dagli spalti sono piovuti in campo migliaia di peluche e giocattoli. Un gesto solidale, già molto diffuso nel basket.

I sostenitori delle due compagini turche lo hanno voluto riprendere, al fine di offrire un dono ai tantissimi bambini che si sono ritrovati senza casa per via del tragico terremoto che ha colpito di recente (lo scorso 6 febbraio) il territorio turco, portando con sé morte e devastazione. Una sofferenza atroce, che i giocattoli non possono cancellare. Ma rimane un gesto bellissimo, che può strappare un sorriso nonostante tutto. i calciatori in campo hanno applaudito, aiutando a spostare i giocattoli per permettere la ripresa del match.