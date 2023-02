Vlahovic tradisce la Juve: ha scelto la sua nuova squadra

Si rincorrono i rumors di mercato su Dusan Vlahovic in vista della prossima estate. Il centravanti serbo avrebbe una priorità in caso di divorzio con la Juventus

Kylian Mbappe resta sempre il sogno proibito di Florentino Perez per l’attacco del suo Real Madrid. Il presidente merengue farà un nuovo tentativo per portare la stella francese alla Casa Blanca prima di fiondarsi su nuovi obiettivi.

In caso di fumata nera definitiva per l’asso del PSG, il numero uno del Real avrebbero individuato in Dusan Vlahovic il profilo ideale per rinforzare l’attacco dello scacchiere campione d’Europa, indipendentemente dalla permanenza o meno a Madrid di Carlo Ancelotti. Il Pallone d’Oro Benzema è intoccabile nonostante l’età, ma la dirigenza dei ‘Blancos’ è a caccia di un goleador più giovane per dar respiro al francese e iniziare a preparare il passaggio di consegne al centro dell’attacco. Vlahovic piace da tempo al Real Madrid e potrebbe approfittare della difficile situazione extra campo della Juventus per dare l’assalto al centravanti serbo nel prossimo mercato estivo.

Calciomercato Juventus, tentazione Real Madrid per Vlahovic

L’ex Fiorentina ha superato i problemi di pubalgia che lo hanno frenato nei mesi scorsi, però al momento non ha convinto fino in fondo nella sua avventura sotto la Mole.

Vlahovic rimane centrale nel progetto della società bianconera e di Allegri, ma un eventuale ridimensionamento connesso alle inchieste giudiziarie potrebbe portare al divorzio tra il giocatore e la ‘Vecchia Signora’. E in caso d’addio alla Juve, la destinazione Real sarebbe la preferita e quella che stuzzicherebbe maggiormente il bomber della nazionale serba, secondo quanto riporta in Spagna la testata ‘Diario Gol’, tanto che avrebbe detto al suo agente di non ascoltare altre offerte. L’entourage di Vlahovic si starebbe già muovendo per cercare una nuova sistemazione e l’ipotesi che porterebbe al sodalizio merengue sarebbe la più intrigante per l’attuale numero 9 della Juventus. Il Real Madrid sarebbe la squadra dei sogni per il classe 2000 e rappresenterebbe la priorità se dovesse lasciare la formazione bianconera la prossima estate. La Juve potrebbe essere costretta a privarsi di alcune stelle della rosa di Max Allegri e Vlahovic in questo caso sarebbe uno dei sacrificati. Dalla Continassa valuterebbero il serbo almeno 70 milioni di euro e il Real adesso dovrà valutare se affondare il colpo sul centravanti bianconero o puntare su altri obiettivi a costi più contenuti.