Smalling è più lontano: nuova idea per l’erede di Skriniar

L’Inter a caccia del sostituto di Skriniar dopo il mancato rinnovo dello slovacco. C’è un nuovo nome sul taccuino di Ausilio e Marotta per la difesa nerazzurra

Riparte si rituffa sul campionato dopo la preziosa vittoria sul Porto nel primo round degli ottavi di Champions League: domani pomeriggio l’undici di Inzaghi è atteso dalla trasferta sul campo del Bologna.

L’1-0 in coppa permette di guardare con maggiore ottimismo al ritorno in Portogallo e un’eventuale qualificazione ai quarti porterebbe circa 20 milioni di euro nelle casse di Zhang. Tesoretto importante per dare ossigeno ai conti nerazzurri, ma anche per il mercato in vista della prossima estate oltre ovviamente alla lunga lista dei potenziali rinnovi della rosa di Inzaghi. La dirigenza di Viale della Liberazione nello specifico è a caccia di un sostituto di Skriniar dopo l’addio dello slovacco che sarà certificato a fine stagione e anche il futuro ad Appiano Gentile di Stefan de Vrij resta incerto. L’olandese ha un contratto fino a giugno e le trattative per il prolungamento con il suo entourage non sono ancora entrate nel vivo.

Calciomercato Inter, Smalling si complica: Ausilio spia Solet

Un obiettivo sensibile dell’Inter per il reparto difensivo rimane Smalling, anche lui in scadenza con la Roma a fine stagione.

Il difensore inglese ha mandato però chiari segnali al club capitolino sul rinnovo: “Sono molto fiducioso di rimanere. Ho un’opzione per rinnovare per un anno, ma spero di restare per più stagioni“, le parole dell’ex Manchester United a margine del match contro il Salisburgo in Europa League. Pinto e la dirigenza giallorossa stanno cercando una quadra per il nuovo accordo con Smalling, che pretende un biennale per restare alla Roma. Il centrale si allontana comunque dalla pretendenti e oltre all’Inter anche la Juventus ha messi da tempo gli occhi sul classe ’89. L’area tecnica nerazzurra sta vagliando così altri profili, dove figura inoltre Oumar Solet del Salisburgo. Il Ds Ausilio ha visionato il francese proprio durante la sfida dell’Olimpico contro la Roma, insieme ad altri talenti della squadra austriaca tra cui spicca lo svizzero Okafor. Solet, 23 anni, piace per la sua duttilità nel reparto arretrato e ha un costo contenuto tra i 10 e i 15 milioni di euro. Per il momento è uno dei candidati per la successione di Skriniar, vedremo in futuro se l’Inter spingerà sull’acceleratore per portarlo alla corte di Inzaghi la prossima estate.