Scontro furioso coi tifosi, il presidente: “Ho sputato”

Urla e sputi, è successo di tutto nel campionato di Serie B. In conferenza stampa il numero uno del club cadetto va all’attacco

Momenti di altissima tensione in Serie B. Precisamente a Terni, dove i padroni di casa sono usciti sconfitti dalla gara contro il Cittadella, con le successive dimissioni del tecnico Andreazzoli. Al match, però, ha fatto soprattutto seguito un violento scontro tra il presidente Bandecchi – che in settimana ha fatto dietrofront dichiarando che la maggioranza del club non è più in vendita – e i tifosi che lo stavano contestando.

Tra il numero uno degli umbri e i sostenitori rossoverdi sono volate parole grassi, urli e sputi, il tutto testimoniato da alcuni video che stanno facendo il giro del web. In conferenza stampa lo stesso Bandecchi non ha nascosto nulla, ammettendo di aver sputato all’indirizzo dei tifosi che si erano scagliati contro di lui al fischio finale.

“Sì, loro hanno sputato e me e io ho sputato a loro. Io sono un uomo come gli altri, se mi sputano in tre io non solo gli sputo, ma sono già nella fossa e gli davo tre pizze in faccia”.

Sulla panchina della Ternana tornerà Lucarelli: “Lo chiamerò – ha detto sempre Bandecchi – Me lo ha suggerito Andreazzoli”.