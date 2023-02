Scatta l’allarme: Palladino (e la Juve) tremano

Il Monza di Raffaele Palladino sarà impegnato domani pomeriggio nella trasferta di campionato sul campo della Salernitana. Il tecnico dei brianzoli dovrà rinunciare ad un uomo cardine del proprio scacchiere tattico

Il Monza a caccia subito di riscatto dopo il ko interno contro il Milan che ha interrotto la striscia positiva di otto risultati utili consecutivi in campionato.

L’undici di Raffaele Palladino è partito nel pomeriggio con un volo da Bergamo alla volta di Salerno, dove domani pomeriggio all’Arechi sfiderà la Salernitana del nuovo allenatore Paulo Sousa. Un match che può chiudere definitivamente i giochi salvezza per la formazione brianzola, con il giovane tecnico che come in altre occasioni preferisce mantenere un profilo basso e non fare voli pindarici. Palladino al momento ‘bandisce’ la parola Europa e spegne subito i rumors sul proprio futuro: “Ringrazio il presidente Berlusconi per le belle parole, però adesso non bisogna parlare di offerte e stare dietro alle voci. Il mio focus è rivolto soltanto a migliorare il Monza e a giocare la prossima stagione in Serie A con questa squadra“, ha chiosato il mister biancorosso. Nella conferenza stampa della vigilia a Monzello, Palladino annuncia una scelta a sorpresa: “Domani giocherà Cragno in porta, ho tre portieri fantastici e voglio dare valore al lavoro che fanno ogni settimana. Ai ragazzi ho comunicato la mia decisione, si sono allenati alla grande in questi giorni. Alessio si è meritato questa occasione”.

Calciomercato Monza, Palladino esalta Carboni: messaggio all’Inter

Il mister nato a Mugnano di Napoli recupera una pedina fondamentale del proprio scacchiere tattico come Carlos Augusto, assente contro il Milan per un problema muscolare: “E’ a disposizione, vedremo domani se può partire dal primo minuto“, ha spiegato Palladino rispondendo alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sulle condizioni del laterale brasiliano, gioiello del Monza e finito nei radar delle grandi di Serie A.

Chi invece non ci sarà domenica nella trasferta di Salerno è Nicolò Rovella, out per squalifica e fermo ai box per infortunio: “Purtroppo l’abbiamo perso nel primo allenamento della settimana, ha rimediato una distorsione alla caviglia – sottolinea l’allenatore – L’entità del problema ancora non la conosciamo, non sappiamo precisamente quando starà fuori. Serviranno nuovi accertamenti per valutare i tempi di recupero”. Per il centrocampista di proprietà della Juventus e uomo cardine dello scacchiere del Monza si teme un lungo stop: Palladino incrocia le dita e si augura di recuperarlo prima della sosta per le nazionali di fine marzo.

Dall’ultimo mercato in Brianza è arrivato Franco Carboni, unico colpo della finestra invernale dell’Ad Galliani. Un profilo fortemente voluto anche dallo stesso Palladino, che esalta le doti dell’esterno mancino arrivato in prestito dall’Inter dopo la breve parentesi al Cagliari: “E’ un giovane interessante, mi piace molto e lo seguivo già la scorsa stagione in Primavera. A gennaio c’è stata la possibilità di prenderlo e sono felice adesso di averlo qui al Monza. Ha grande prospettiva, è un ragazzo che si applica molto e vuole migliorarsi ad ogni allenamento. Quando spinge dà il meglio di sé, mentre deve migliorare un po’ in fase di non possesso. Contro il Milan è stato molto bravo, ha dimostrato personalità e ci ha dato una grande mano”.