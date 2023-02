PAGELLE e TABELLINO di EMPOLI-NAPOLI: Osimhen no stop, follia Mario Rui

Passa ancora il Napoli: ottava vittoria consecutiva. Autorete di Ismajli, poi il solito Osimhen. Espulso Mario Rui, Spalletti non si ferma

PAGELLE EMPOLI

Vicario 6 – Forse non perfetto sul gol dello 0-2, poi si riscatta ed evita lo 0-3 sempre su Osimhen. Bene nella ripresa

Ebuehi 5 – Spaventato da Kvara, anche quando si tratta di affrontarlo, lo guarda da lontano, ma non riesce quasi mai a limitare (68′ Stojanovic 5.5 – Cerca di spingere dopo il rosso a Rui)

Ismajli 5.5 – Sfortunato in occasione dell’autorete, meno responsabile del compagno di reparto nella circostanza del raddoppio del nigeriano: va, comunque, in affanno

Luperto 4.5 – Prendere Osimhen è davvero difficile: se, poi, non sei nella tua giornata migliore, allora, il tardo pomeriggio diventa una serata nefasta

Parisi 6- Prova a mettersi in evidenza nei primi minuti, poi Lozano lo costringe sulla difensiva

Henderson 5 – Lavora in seconda battuta su Lobotka e prova a fare da schermo ai filtranti azzurri: risultato poco soddisfacente, con qualche conclusione sballata (57′ Grassi 5.5 – Meglio del compagno, almeno dal punto di vista dell’intensità)

Marin 5 – Lavora su Anguissa, tosta tenere gli ormeggi e si vede poco

Haas 5 – Zielisnki lo mette fuori gioco con le giocate di prima (77′ Pjaca sv)

Baldanzi 6 – Vuole farsi vedere, si abbassa molto: mostra una buona tecnica ma troppo distante dalla zona che conta

Satriano 5 – Non pervenuto nel primo tempo, nel secondo una fiammata in avvio, ma si spegne presto (77′ Vignato sv)

Piccoli 5 – Si vede un po’ in fase difensiva, mai in quella avanzata: non riesce a tenere palloni alti (57′ Caputo 5.5 – Riesce a gestire più palloni, ad alzare l’Empoli)

All. Zanetti 6 – Non riesce a strappare punti, ma le idee ci sono. L’intensità del Napoli è troppo complessa da gestire, al netto delle individualità

PAGELLE NAPOLI

Meret 6 – Nel primo tempo pare abbia bevuto uno spritz. Nella ripresa, soglia un po’ più alta

Di Lorenzo 6 – Ordinato, tiene su Parisi ed innesca Lozano

Rrahmani 6.5 – Primo grande intervento in avvio di ripresa su Piccoli: Amir c’è, come sempre

Minjae Kim 6.5 – Si diverte: perché giganteggia dietro, colpisce una traversa e si prende il lusso della conduzione

Mario Rui 4 – Ci mette un’intelligenza tattica di grande rilievo: apre gli spazi a Kvara, gestisce con cognizione. Parto, resto, entro: tutto con i tempi giusti. Poi, d’improvviso, rovina tutto: fallo violento di reazione su Caputo ed una espulsione che gli farà prendere almeno due giornate

Anguissa 6 – Non serve una gara appariscente per stare nel posto giusto nelle due fasi (93′ Gaetano sv)

Lobotka 7.5 – Porta la pressione, recupera palla, giostra sempre nel modo giusto, alza ed abbassa i tempi. Ti vien quasi voglia di dire: tutto qui? E poi ridere di gusto

Zielinski 6.5 – Va sempre di prima, sempre con precisione, aprendo i varchi ai compagni della mancina. Determina l’autorete di Ismaijli (93′ Ndombele sv)

Lozano 6.5 – Qualche istante per prendere le misure a Parisi, poi una gara tonica, di giocate, di strappi profondi (71′ Olivera 6 – Entra per prendere il posto dell’espulso Mario Rui a sinistra. Tiene bene)

Osimhen 7.5 – Ottavo gol consecutivo in campionato, il numero 19 in campionato. Un’infinità di movimenti, una gita a Disneyland da offrire a Luperto. Perché quella passata ad inseguirla è una giornata davvero infame (84′ Simeone sv)

Kvaratskhelia 7 – Si diverte a toccare il pallone morbido, lavora coordinato con i compagni, apre l’azione del vantaggio e trova la conclusione che porta al secondo. Come sempre, determinante (71′ Elmas 6.5 – Entra per schermare la prima costruzione dell’Empoli)

All. Spalletti 8 – Si vedono almeno 6-7 costruzioni diverse da palla inattiva. Si vedono 4-5 costruzioni diverse in prima uscita. Poi, la possibilità dei singoli di finalizzare. Scrivere un libro sul Napoli 2022-2023 dal punto di vista dello studio e distribuirlo in giro è un’idea sulla quale non riflettere. E’ da fare.

PAGELLA ARBITRO

Ayroldi 7 – Giusto assegnare il gol al Napoli sull’autorete di Ismajli: il centrale non era in diretta marcatura su Osimhen (in offside). Ci fosse stato Luperto a metterla dentro, allora il gol era da annullare. Condotta violenta di Mario Rui: rosso inevitabile

TABELLINO

RETI: 17′ aut. Ismajli, 28′ Osimhen

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi (68′ Stojanovic), Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson (57′ Grassi), Marin, Haas (77′ Pjaca); Baldanzi; Satriano (77′ Vignato), Piccoli (57′ Caputo). A disposizione: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, De Winter, Tonelli, Degli Innocenti, Fazzini. All. Zanetti

NAPOLI (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa (93′ Gaetano), Lobotka, Zielinski (93′ Ndombele), Lozano (71′ Olivera), Osimhen (84′ Simeone), Kvaratskhelia (71′ Elmas). A disposizione: Marfella, Gollini, Juan Jesus, Bereszynski, Ostigard, Demme, Zedadka, Simeone, Politano, Zerbin. All. Spalletti

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta (VAR: Fabbri)

AMMONITI: Henderson, Grassi, Lozano

ESPULSI: Mario Rui