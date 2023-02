Offerta ufficiale Inter da 15 milioni: risposta già arrivata

L’Inter la prossima estate perderà Milan Skriniar dopo il mancato rinnovo delle scorse settimane. Un buco che i nerazzurri stanno già provando a colmare con un sostituto

Dopo la vittoria contro il Porto in Champions League, l‘Inter scenderà in campo domani per il lunch match contro il Bologna in trasferta. Gara non semplice nel tentativo di trovare continuità anche attraverso il campionato dove non sono mancate battute d’arresto.

Fino al termine dell’attuale stagione Simone Inzaghi farà ancora affidamento anche su Milan Skriniar, difensore slovacco pilastro della retroguardia delle ultime annate ormai arrivato a fine corsa. Nelle scorse settimane è arrivato il rifiuto per il rinnovo con conseguente addio certo a parametro zero al termine di questa stagione con destinazione Paris Saint Germain. Una nuova avventura per Skriniar che svestirà la sua maglia numero 37 condizionando inevitabilmente le strategie in entrata della società di Zhang, che per forza di cose dovrà acquistare un erede.

Calciomercato Inter, offerta rifiutata per Mavropanos: la strategia per il dopo Skriniar

L’Inter per il dopo Skriniar si sarebbe già mossa nella sessione invernale di calciomercato. Nel mirino di Marotta e soci un difensore che milita in Germania per il quale sarebbe già stata proposta una cifra importante.

Secondo quanto riportato da ‘Sport Bild’ in inverno lo Stoccarda avrebbe rifiutato un’offerta di rilievo per il centrale Konstantinos Mavropanos, greco classe 1997 a cui l’Inter ha provato ad avvicinarsi mettendo sul piatto 15 milioni di euro per il suo cartellino. Un interesse già noto quello dei nerazzurri per il possente greco che in 18 presenze di Bundesliga ha anche trovato due volte il gol. L’Inter vede Mavropanos come sostituto di Milan Skriniar, che a fine stagione si trasferirà e a dispetto del primo rifiuto resta tutto aperto. Lo Stoccarda valuta il calciatore tra i 15 e i 20 milioni di euro ed il contratto in vigore tra le parti scadrà a giugno 2025. Il club teutonico a sua volta lo aveva prelevato dall’Arsenal per circa 3,2 milioni.