La retrocessione spalanca le porte alla Juventus: arriva con lo sconto

Dopo aver stacco il pass per gli ottavi di finale di Europa League, la Juventus è attesa da un nuovo importante appuntamento: martedì andrà in scena il derby contro il Torino, una stracittadina mai importante come quest’anno. Sarà proprio la sfida ai granata a chiudere il febbraio bianconero e dare così inizio a marzo, un mese che per i bianconeri sarà importante anche fuori dal campo.

In attesa di scoprire quel che accadrà, è tempo di guardare al futuro e proiettarsi al mercato. Parola d’ordine, al di là delle inchieste, è contenere le spese ed allora si va a caccia delle occasioni. Una potrebbe arrivare da una retrocessione inattesa quando, ad oggi, sempre più concreta. E’ il Valencia che, dopo aver esonerato Gattuso, non ha ancora trovato la strada per risollevarsi. I risultati parlano chiaro: in campionato l’ultima vittoria è datata novembre, poi dopo il Mondiale è arrivato un misero punto in sette partite con cinque sconfitte consecutive negli ultimi cinque match. Il cambio di allenatore non ha portato alcuno scossone alla squadra che ora è attesa da un calendario non semplice: nelle prossime quattro giornate ci sono Real Sociedad, Barcellona e Atletico Madrid, rispettivamente quarta, prima e terza in classifica.

Calciomercato Juventus, occasione dal Valencia

Attualmente penultimo in classifica, senza una importante sterzata, il Valencia potrebbe vedere assottigliarsi ulteriormente le sue possibilità di salvezza e questo avrebbe ripercussioni anche sul mercato.

Inevitabilmente, in caso di retrocessione i big sarebbero messi sul mercato e anche con una valutazione inferiore a quella di inizio stagione. Ad esempio, ed è il calciatore che potrebbe interessare alla Juventus, si fa fatica a pensare ad un Gayà che scenda di categoria. Nonostante il fresco rinnovo, è ipotizzabile un suo addio a cifre più contenute rispetto a quelle che ci si aspetterebbe per un calciatore del suo valore. Certo, per i bianconeri ci sarebbe da vincere la concorrenza di numerosi club, a partire dal Barcellona che è da tempo sulle tracce del terzino. L’occasione però potrebbe essere ghiotta e la Juve è alla finestra.