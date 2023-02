Il post Inzaghi ha già un nome: l’Inter sfida il PSG

Domani l’Inter scenderà in campo a Bologna per il lunch match contro una delle squadre più sorprendenti del campionato. Merito anche a Thiago Motta

Il calcio d’inizio tra Bologna e Inter è previsto per domani alle 12.30 al ‘Dall’Ara’, lì dove Inzaghi e soci dovranno esorcizzare i fantasmi dello scorso anno, provando a trovare continuità di vittorie in campionato dopo aver portato a casa l’andata di Champions.

Lo scorso anno la sfida in terra felsinea rappresentò uno spartiacque fondamentale nella vittoria dello scudetto del Milan, con l’Inter che crollò nel recupero di Bologna a fine aprile sotto i colpi dell’ex Arnautovic e di Sansone. Ora la situazione di classifica è decisamente meno in bilico in zona scudetto, mentre la squadra di Thiago Motta che ha vinto tre delle ultime cinque partite, arriva alla gara di domani con gli stessi punti della Juventus e con un ottavo posto incoraggiante.

Le probabili formazioni di Bologna-Inter:

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Schouten; Orsolini, Ferguson, Dominguez, Soriano; Barrow. All. Motta

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Bologna-Inter all’orizzonte: Thiago Motta e quel destino che può portarlo al passato

Si prospetta quindi una sfida complessa per la squadra allenata da Simone Inzaghi, che non ha particolari margini di errore a disposizione. Una gara che anche al di fuori di quanto accadrà in campo potrebbe dare spunti interessanti.

Il riferimento è al mercato in quanto il ‘Corriere di Bologna’ ha evidenziato come lo stesso Thiago Motta stia convincendo col suo lavoro anche i top club con Inter e Paris Saint Germain sulle sue tracce rispettivamente come successore possibile di Inzaghi e Galtier. I risultati dopotutto non possono passare inosservati, anche se nella conferenza stampa di vigilia lo stesso Motta ha così risposto ad una domanda sul PSG: “Sono focalizzato al massimo nella partita contro l’Inter, punto”.

L’italo-brasiliano nel corso della carriera da calciatore ha curiosamente vestito, e con ottimi risultati, le maglie sia dei nerazzurri che dei parigini, che quindi potrebbero osservarlo. Non va quindi escluso che Bologna-Inter possa essere anche un’occasione per mettere il mirino su Thiago Motta.