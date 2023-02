Ha rifiutato l’Inter: cambiano i piani di mercato

Il club nerazzurro ha ricevuto una risposta negativa che potrebbe ribaltare la strategia pensata per la prossima estate

Si è ormai rassegnata l’Inter all’idea di dover perdere gratis Milan Skriniar al termine della stagione. Nonostante i numerosi tentativi fatti per convincere l’ex Sampdoria a rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, il club nerazzurro ha incontrato la resistenza ad oltranza del difensore.

Il centrale slovacco, infatti, ha già siglato un pre-accordo con il Paris Saint Germain e dal prossimo 1° luglio sarà quindi libero di trasferirsi in Francia a costo zero. Un durissimo colpo per l’Inter che la scorsa estate aveva rifiutato proprio dalla società parigina ben 50 milioni di euro per la cessione di Skriniar.

Per questa ragione lo scorso gennaio i dirigenti nerazzurri avevano tentato in extremis uno scambio alla pari con il Bayern Monaco, proponendo il cartellino di Skriniar per quello di Pavard. Come svelato da ‘interlive.it’, oltre all’accordo che lo slovacco aveva già raggiunto con il Psg, ad ostacolare l’operazione sarebbe stato anche il rifiuto del francese alla destinazione.

Pavard, in scadenza di contratto nel giugno 2024, sarebbe disposto a lasciare il club bavarese solamente per il Barcellona, da mesi sulle sue tracce.