Di Maria esce allo scoperto: lo ha già detto ai compagni

Angel Di Maria è l’uomo copertina della Juventus dopo la tripletta sontuosa contro il Nantes in Europa League. Il futuro del ‘Fideo’ a Torino resta però in bilico

Angel Di Maria ha letteralmente trascinato la Juventus nella trasferta contro il Nantes, consegnando ai bianconeri il pass per gli ottavi di Europa League dove la ‘Vecchia Signora’ incrocerà i tedeschi del Friburgo.

Tripletta da urlo e giocate d’alta scuola per il ‘Fideo’, indispensabile nelle alchimie di Massimiliano Allegri in questo momento decisivo della stagione. Sette gol e sei assist il bottino finora per l’ex Paris Saint-Germain e un cambio di passo deciso nel 2023 con la maglia della Juventus dopo una prima parte di stagione sotto le attese a Torino. Adesso il club piemontese spera di confermare l’argentino campione del mondo anche nella prossima stagione, al netto ovviamente delle vicende extra calcistiche.

Di Maria e l’assist alla Juve: la rivelazione nello spogliatoio

Nelle prossime settimane si discuterà del futuro di Di Maria, che ha diversi estimatori in Europa e recentemente ha aperto anche alla permanenza sotto la Mole.

“Ci auguriamo resti con noi anche il prossimo anno“, è la speranza sbandierata pubblicamente della dirigenza e da Pessotto sul conto del fantasista di Rosario. Il mancino albiceleste valuta di allungare la sua esperienza in bianconero e ad alcuni compagni di spogliatoio avrebbe confidato: “Mi piace stare qua, ma ora penso solo a giocare“, riporta il ‘Corriere della Sera’. Vincere un titolo e qualificarsi per le coppe la prossima stagione potrebbe aumentare le chances di permanenza del ‘Fideo’ a Torino e nelle prossime settimane il quadro sul suo futuro sarà più chiaro dopo il summit per discutere del rinnovo con la dirigenza della ‘Vecchia Signora’. Allegri e la Juve spingono per il Di Maria bis sotto la Mole.