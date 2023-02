Calciomercato Juventus, colpaccio in Premier: contratto da 17 milioni

Le ultime di calciomercato provenienti dall’Inghilterra parlano di possibile affare dei bianconeri in Premier League, con la big londinese

La Juventus non conosce il suo futuro sportivo, eppure stando a indiscrezioni è più che vigile sul calciomercato in vista della prossima campagna acquisti estiva.

Ad Allegri o chi per lui, considerato che la conferma del livornese è tutt’altro che certa, potrebbe venir regalato uno dei calciatori più forti del massimo campionato inglese. Un centrocampista, per la precisione, in grado di alzare il livello della mediana che probabilmente perderà a zero Adrien Rabiot.

Il suo nome è Mason Mount, pilastro del Chelsea di Potter che, nonostante un mercato stellare e molto dispendioso, arranca in Premier e in Champions è a rischio eliminazione agli ottavi dopo il ko col Borussia Dortmund nella gara d’andata.

‘The Athletic’ insiste a proposito dell’interesse dei bianconeri per il classe ’99 di Portsmouth, ovviamente non gli unici che potrebbero partire all’assalto del cartellino nell’estate ventura. Quando, in caso di non rinnovo, i ‘Blues’ di Todd Boehly potrebbero dare il via libera alla cessione del calciatore cresciuto nella propria Academy.

Calciomercato Juventus, 17 milioni di ostacoli per Mount

Il rinnovo di Mount col Chelsea è stato ‘congelato’. Sembra che l’inglese voglia circa 300mila sterline a settimana, 17,5 milioni di euro l’anno per firmare un nuovo accordo. L’attuale scade a giugno 2024, ecco perché la prossima estate rappresenta l’ultima occasione per incassare una cifra significativa dalla sua vendita.

Questa richiesta è stata in realtà smentita dallo stesso ‘The Athletic’, il quale dà comunque possibile la partenza da Londra del numero 19. Obiettivo senza dubbio difficile per ‘La Vecchia Signora’ – che magari potrebbe giocarsi la ‘carta’ Zakaria per abbassare l’esborso cash – anche perché su Mount ci sono le altre big di Premier, dal Manchester City allo United passando per il Liverpool.