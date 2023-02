Pulisic pone una condizione: ‘Vengo se cedute lui’

Pulisic pone una condizione per il suo trasferimento dal Chelsea: l’indiscrezione e gli ultimi aggiornamenti

Nel nuovo Chelsea di Potter potrebbe non esserci più spazio per Cristian Pulisic. L’americano, attualmente ai box per infortunio, è sempre più in bilico in casa ‘Blues’.

L’ex Borussia Dortmund è fermo da gennaio per problemi al ginocchio, si rivedrà solo a marzo, ma rischia di trovare pochissimo spazio dopo la faraonica campagna acquisti fatta dal club nel calciomercato invernale. Già in bilico da diverse sessioni, per Pulisic potrebbe essere davvero arrivato il momento della separazione con la società inglese. Sulle sue tracce c’è anche la Juventus, che continua a monitorare la situazione. “In questo momento sono legato al Chelsea. Voglio essere concentrato al massimo per essere pronto a finire bene la stagione. Ma sai come funzionano le cose nel calcio, tutto può succedere”, aveva ammesso negli scorsi mesi il calciatore. Sempre più probabile, dunque, il suo addio al Chelsea, ma non mancano le pretendenti oltre alla Juve. In questo senso, nuove indiscrezione arrivano nelle ultime ore dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, Pulisic-Atletico Madrid solo ad una condizione

In prima fila per Pulisic ci sarebbe anche l’Atletico Madrid del Cholo Simeone in vista del calciomercato estivo.

Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, Pulisic aprirebbe ai Colchoneros solo ad un condizione: la cessione di Ferreira Carrasco per l’arrivo del connazionale Musah. Il centrocampista americano si sta mettendo in mostra con la maglia del Valencia e ha già attirato su di sé le attenzioni delle big spagnole e non solo. L’Atletico potrebbe presto affondare il colpo anche per convincere Pulisic. La Juventus, invece, resta alla finestra e monitora la situazione.