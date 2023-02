Sorteggi Europa League Roma e Juventus: la guida completa e dove vederli in TV

Alle ore 12 i sorteggi degli ottavi di finale di Europa League per Roma e Juventus: la guida completa e dove vederli in TV

Archiviati gli spareggi, con il passaggio del turno di Roma e Juventus, è il giorno dei sorteggi degli ottavi di finale di Europa League.

L’appuntamento è per le ore 12, a Nyon, con la diretta TV su Sky Sport 24 e in live streaming su DAZN, Now e Sky Go. Le sedici squadre qualificate sono divise nelle otto vincitrici della prima fase a gironi, che sono anche teste di serie, e le otto vincitrici degli spareggi conclusi ieri sera, come riportato di seguito.

TESTE DI SERIE: Arsenal (ING), Betis (SPA), Fenerbahçe (TUR), Ferencváros (HUN), Feyenoord (OLA), Friburgo (GER), Real Sociedad (SPA) e Union Saint-Gilloise (BEL).

VINCITRICI SPAREGGI: Juventus (ITA), Roma (ITA), Union Berlin (GER), Manchester United (ING), Bayer Leverkusen (GER), Siviglia (SPA), Shakhtar Donetsk (UKR) e Sporting (POR).

Il sorteggio vedrà l’accoppiamento fra le teste di serie, che giocheranno il match di ritorno in casa, e le vincitrici degli spareggi. Sono ancora esclusi gli accoppiamenti tra due squadre della stessa nazione. Le vincitrici degli ottavi voleranno ai quarti di finale: il prossimo sorteggio, che comprende anche le semifinale, è in programma il 17 marzo.

Sorteggi ottavi di finale Europa League: le possibili avversarie di Roma e Juventus e dove vederli in TV

Il match di andata degli ottavi di finale sono in programma il prossimo 9 marzo, mentre le sfide di ritorno sono previste la settimana successiva, il 16 marzo.

Queste, dunque, le possibili avversarie di Juventus e Roma: Arsenal, Betis, Fenerbahçe, Ferencváros, Feyenoord, Friburgo, Real Sociedad e Union Saint-Gilloise. Il grande spauracchio per Allegri e Mourinho sono i ‘Gunners’ di Arteta.