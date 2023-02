Da Vlahovic a Brozovic, tutto in diretta: “Complicato restare”

Emiliano Viviano intervenuto a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play. Da Inter-Porto a Inzaghi, ecco le sue parole

“La partita non mi è piaciuta, il Porto è un Atletico Madrid due, che fa caciara e tante risse. L’Inter ha però fatto una gara solida, è vero che Onana fa due belle parate ma la squadra ha creato anche diverse occasioni”. Così Emiliano Viviano a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play a proposito della sfida dal ‘Meazza’ valevole per l’andata degli ottavi di Champions e vinta 1-0 dalla squadra di Inzaghi.

Proprio al tecnico nerazzurro l’attuale portiere del Karagumruk muove una critica, in merito all’esclusione di Brozovic dall’undici iniziale: “Per me al mondo ci sono solo massimo cinque giocatori più forti di lui quando sta bene, io credo sia una scelta legata alle sue condizioni fisiche. Quando sta bene per me gioca sempre. Inzaghi ha vinto trofei, ma è anche un po’ un cagasotto, nel senso di prudente. Abbiamo visto i cambi con gli ammoniti, probabilmente ha paura che si possa far male vista la recidiva. Magari i medici stanno consigliando di fare attenzione al suo utilizzo”.

Viviano a Tv Play su Vlahovic: “Complicato restare con Juve fuori dalle Coppe”

Da Brozovic a Vlahovic, partito dalla panchina contro il Nantes e il cui futuro è piuttosto incerto. Viviano è netto sull’argomento.

“Dipende sempre qual è l’alternativa e quale sarà lo scenario intorno alla Juventus. Se la prospettiva dovesse essere restare tre anni fuori dalle coppe sarebbe sicuramente complicato restare per Vlahovic. Specie se ti chiama un club come il Real Madrid…”.