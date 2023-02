C’è la telefonata di Mourinho: colpo gratis dal Real Madrid

Il tecnico giallorosso sta già lavorando per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione

E’ stata una Roma gigante quella che ieri sera, esaltata dal tutto esaurito dello Stadio Olimpico, ha deliziato i propri tifosi con una perfetta rimonta sul Salisburgo. Dopo aver perso in Austria per 1-0, infatti, la formazione giallorossa è riuscita a centrare la qualificazione al prossimo turno europeo grazie al successo per 2-0.

Guardando la stagione della Roma sino a questo momento, il bilancio non può che essere positivo. La squadra di José Mourinho si ritrova infatti agli ottavi di finale di Europa League e in piena corsa per la lotta in campionato verso un piazzamento Champions, grazie al terzo posto a pari punti con il Milan. Un andamento che, a parte il deludente passo falso in Coppa Italia contro la Cremonese, procede in linea con gli obiettivi fissati ad inizio anno.

In vista della prossima stagione, invece, sono diversi i punti interrogativi. A partire da quello che sarà il futuro di José Mourinho, corteggiato da top club come Real Madrid e Paris Saint Germain. Lo ‘Special One’ avrebbe a disposizione un altro anno di contratto con il club giallorosso e l’impressione generale è che la sua permanenza nella Capitale possa dipendere soprattutto dalla conquista di un posto in Champions League.

Calciomercato Roma, Mourinho telefona a Nacho: pronto il colpo gratis dal Real Madrid

Anche per questa ragione l’allenatore portoghese sta già programmando alcuni possibili colpi da mettere a segno per la prossima estate.

Secondo quanto riferito da ‘El Nacional’, José Mourinho si sarebbe esposto in prima persona per cercare di chiudere un primo acquisto a parametro zero. Si tratta di Nacho, difensore spagnolo in scadenza di contratto il prossimo 20 giugno con il Real Madrid e vecchio pallino dei giallorossi. Florentino Perez è particolarmente legato al ragazzo e, a quanto pare, si sarebbe mosso per cercare di intavolare un nuovo rinnovo.

Come ribadito dallo stesso Nacho, che in Italia piace anche all’Inter, una scelta non è stata ancora presa e comunque non dipenderà da quello che sarà il suo impiego da qui al termine della stagione. Un assist per Mourinho che avrebbe già contattato il difensore per convincerlo ad accettare il progetto giallorosso.