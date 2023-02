Inter, colpo galattico di Marotta: arriva dal Real Madrid

L’Inter pensa al futuro sul calciomercato. È pronto a liberarsi a parametro zero dal Real Madrid e i nerazzurri sono in primo piano

L’Inter non può fermarsi a questo punto dalla stagione. Non può fermarsi perché ora c’è il Porto e uno snodo decisivo per il presente e il futuro del club.

Una vittoria e in generale il passaggio del turno vorrebbero dire andare anche oltre gli obiettivi stagionali in Europa, visto anche il girone di ferro che la Beneamata ha dovuto superare. Attenzione, però, a quello che potrebbe presto succedere anche sul calciomercato e con tanti nomi sulla lista di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio per poter allestire la squadra migliore possibile per le prossime stagioni. Sicuramente il primo acquisto (e probabilmente sarà quello più importante) dovrà essere effettuato in difesa. Proprio in quella zona di campo, infatti, l’Inter perderà un calciatore fondamentale come Milan Skriniar. Il centrale slovacco da tempo ha deciso di non rinnovare il contratto e andrà al PSG. Tanti profili sono in via di valutazione per prendere il suo posto, ma trovare il nome adeguato non sarà affatto semplice.

Inter su Nacho Fernandez a parametro zero: ora si può fare

Un calciatore che potrebbe fare al caso dei nerazzurri è sicuramente Nacho Fernandez. È vero, non si tratta più di un difensore giovanissimo, ma ha vinto tantissimo con la maglia del Real Madrid ed è molto duttile, per cui potrebbe fare comodo a Simone Inzaghi.

Inoltre, il centrale ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e arriverebbe a parametro zero. Nacho ha affermato di recente di aver passato un brutto momento a inizio stagione quando vedeva il campo poco o nulla. Poi ha anche precisato che è ora è molto più felice, ma comunque quella del rinnovo sarà comunque una decisione personale e familiare e non sarà del tutto influenzata dal minutaggio che gli concederà Carlo Ancelotti. A questo punto, comunque, la firma pare sempre più difficile e l’Inter potrebbe davvero approfittarne dopo tutti i rumors degli ultimi anni.