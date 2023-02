Caso Juve, Chiellini amaro: “Fa male. Avevo responsabilità”

Caso Juventus, parla l’ex capitano bianconero Giorgio Chiellini: “Fa male, è doloroso. Avevo delle responsabilità”

Continua a tenere banco in casa Juventus la questione legata all’inchiesta Prisma che riguarda il caso plusvalenze per il quale la Corte Federale lo scorso gennaio ha condannato i bianconeri con una penalizzazione di 15 punti in classifica.

Oltre alla Juventus ci sarebbero infatti altre sei società coinvolte a cui la Procura di Torino ha inviato tutti gli atti. A proposito però di quella che è la situazione legata alla Juventus, che ha ufficializzato attraverso le parole di Francesco Calvo, che presenterà ricorso ufficiale, si è espresso anche Giorgio Chiellini, ex capitano dei bianconeri attualmente ai Los Angeles Galaxy. Il difensore ha parlato a ‘The Athletic’ in una lunga intervista, soffermandosi proprio sulle vicende extra-campo: “Mi sento triste e ferito per quello che sta succedendo alla Juventus”.

Ha poi aggiunto Chiellini: “Per me è doloroso. È difficile non essere a Torino e non è facile per tutti quelli che amano il club. Adesso i tifosi devono avere pazienza perché la società sta lottando per tutti e spero che tutto finisca nel migliore dei modi. In campo i giocatori devono ragionare partita per partite e poi vedremo a fine stagione. Per quanto riguarda ciò che sta accadendo in tribunale non lo sappiamo: potrebbero esserci notizie buone o cattive. Con la responsabilità che avevo al club, è dura stare lontano dalla squadra”.