Calhanoglu rincara la dose: lo ha fatto un’altra volta

Hakan Calhanoglu rincara la dose e stuzzica ancora una volta i tifosi del Milan: il video fa impazzire gli interisti

“Preferisco che siano i miei piedi a parlare”. Hakan Calhanoglu sceglie un silenzio che fa rumore e il bersaglio sono ancora una volta i suoi ex tifosi del Milan. Il centrocampista turco ha utilizzato Instagram e un video che in breve è diventato virale per lanciare un altro messaggio ai rossoneri.

Bersaglio degli sfottò lo scorso anno, quando fu preso di mira durante la festa scudetto per il suo passaggio gratis ai cugini dell’Inter, Calhanoglu non ha perso occasione per lanciare stilettate alla sua ex squadra. L’episodio più recente è accaduto durante il derby quando dal suo piede è partito il calcio d’angolo da cui è scaturito il gol vittoria di Lautaro Martinez. Un’azione che si è svolta proprio mentre dagli spalti occupati dai tifosi del Milan piovevano insulti verso Calhanoglu. In campo il turco ha risposto esultando, ovviamente, ma anche mimando il gesto del silenzio. Ora ha voluto rincarare la dose via social, incendiando ancora di più il clima.

Inter-Milan, Calhanoglu incendia il derby: il messaggio social

Sul proprio profilo Instagram, il turco ha postato un video che è stato apprezzato molto dai tifosi dell’Inter, un po’ meno da quelli del Milan. Le immagini, accompagnate proprio dalla didascalia “preferisco che siano i miei piedi a parlare”, mostrano alcune immagini del derby con Calhanoglu impegnato e tra queste c’è proprio il gol di Lautaro Martinez e l’esultanza successiva.

Inoltre durante il video, accompagnato da una colonna sonora, la scelta è stata quella di far sentire gli insulti indirizzati a lui prima della battuta del calcio d’angolo. Un modo, evidentemente, di rimarcare in maniera chiara il destinatario del messaggio. La risposta, il messaggio sottinteso, Calhanoglu l’ha data in campo, pennellando l’angolo per la testa di Lautaro Martinez in occasione del gol che ha deciso il derby. Il turco aveva qualche sassolino da togliersi e, a giudicare dal tenore dei commenti di fede milanista sotto il suo posto, il messaggio è stato recepito molto chiaramente.